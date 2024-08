Berrettini: "È un anno di ricostruzione. Us Open? Non è facile"

"La parola più bella oggi per me è equilibrio. Devi pensare una partita alla volta e allo stesso rimanere ambizioso". Queste le parole di Matteo Berrettini alla vigilia degli Us Open, dove punta ad essere protagonista. "C'è Manhattan perché bisogna andarci almeno una volta nella vita anche se non mi ci trovo a mio agio. C'è Flushing Meadows che è un posto speciale, dove ho giocato il mio primo Slam nel 2017. C'è tutto il lato dell'Hudson, dove c'è la Statua della Libertà, perché dà proprio un senso di apertura. Sono cresciuto, mi sento maturato ma la gioia con cui affronto il torneo è sempre la stessa. Quest'anno non sono testa di serie, non ho vinto tante partite, gli obiettivi non sono gli stessi di qualche anno fa. Ma sto giocando bene e voglio continuare a farlo. Chiaramente non entro nel torneo con l'obiettivo di vincerlo. E' un anno che non gioco una partita al meglio dei cinque set sul cemento, e non è facile. Questo è un anno di ricostruzione, penserò a giocare il mio tennis migliore e a emozionarmi in campo".