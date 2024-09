Berrettini infortunato, il gesto di Fils emoziona Tokyo

ROMA - Berrettini ci prova, lotta, ma dopo qualche punto del secondo set nel match contro Fils deve arrendersi per il problema fisico agli addominali. Un vero peccato per il tennista azzurro impegnato agli ottavi del torneo di Tokyo. Avanti di un set a zero, alza bandiera bianca per infortunio. E così arriva il bel gesto di Fils, che si siede in panchina e sconsolato scuote la testa dispiaciuto per il problema dell'avversario. Come dire: "Che peccato". Poi il francese ha richiamato il pubblico per un applauso tutto per Matteo. Una bella situazione in un momento negativo per il nostro azzurro, sempre perseguitato dagli infortuni.