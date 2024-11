Berrettini è già a Malaga, la battuta sul completo di Sinner è virale

MALAGA - È tutto pronto per la Coppa Davis, in programma a partire da mercoledì 20 novembre, l'ultimo appuntamento della stagione di tennis. E c'è grande attesa per l'Italia, chiamata a difendere il titolo conquistato lo scorso anno. Mentre iIl presidente della Fitp Angelo Binaghi ha annunciato i convocati per le Final 8, Berrettini ha colto l'occasione per scherzare sui social e celebrare il recente trionfo di Sinner.