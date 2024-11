Berrettini e la battuta in diretta che fa ridere Sinner: "Il ragazzo qui..."

Splendidi in campo, splendidi fuori. Aspettando l'Australia , dopo aver eliminato l'Argentina, Jannik Sinner e Matteo Berrettini sono stati, ovviamente, protagonisti anche nel post partita con interviste che hanno catalizzato l'attenzione dei media di tutto il mondo. A Sky, mentre Sinner beveva per reidratarsi, il primo a parlare è stato Berrettini: "Il ragazzo sta giocando benino", ha detto, facendo ridere Sinner accanto a lui.

Berrettini e le parole sul doppio con Sinner

Matteo ha anche aggiunto: "Quando c'è intesa fuori dal campo è più facile. Ma la chiave di tutto è stata l'energia, la voglia di stare in campo, soffrire ancora una volta soprattutto per lui che non so quante partite ha giocato quest'anno e quindi bisogna ringraziare il suo impegno e la sua dedizione. Io avrei dato qualsiasi cosa per giocare e quindi bene così".