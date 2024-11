Illumia esalta Berrettini: "Campione in campo e fuori"

''Matteo Berrettini è un orgoglio per lo sport italiano e per noi di Illumia, in quanto lo spirito di determinazione ed entusiasmo motivazionale messo in campo ha portato l'Italia del tennis ad essere oggi la più forte al mondo''. Con queste parole Marco Bernardi, Presidente del Gruppo Illumia, fsteggia il campione azzurro, protagonista del successo dell'Italia in Coppa Davis.