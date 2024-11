Berrettini prende in giro Sinner: "Io e Musetti migliori"

Continua il buonumore dell'Italia del tennis dopo il trionfo in Coppa Davis. Mentre il gruppo azzurro si è ormai diviso (QUI LE FOTO DELLE VACANZE) Berrettini ha pubblicato nelle sue storie Instagram l'ormai celebre foto in cui i campioni italiani si sfidano alla playstation e ha preso in giro Jannik Sinner. "E intanto... Musettini meglio di Vavinner". Che significa? Che lui e Musetti hanno battuto Vavassori e Sinner.