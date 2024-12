Berrettini: "Sono arrivato a odiare il tennis, poi ho guardato dentro..."

MILANO - Berrettini ha vissuto un anno davvero speciale. Ai SuperTennis Awards 2024 ha vinto il premio Fenice, simbolo della rinascita e della resilienza: non poteva non vincerlo lui: “È emozionante e sono super felice di essere qui - ha detto Berrettini sul palco -, è incredibile che sia già passato un anno, lo scorso anno ero qui in vesti diverse, con l’obiettivo di alzare quella coppa (la Davis, accanto a lui, ndr). Ringrazio tutte le persone che mi hanno aiutato, senza di loro non potrei essere qui".