Retroscena Sinner: Berrettini svela cosa ha fatto dopo la vittoria della Davis

Un 2024 in crescita, per entrare nella nuova stagione con il piede giusto. Matteo Berrettini chiude il suo anno provandosi a lasciare alle spalle il calvario dovuto ai problemi fisici avuti in precedenza. Dalla vittoria a Marrakech, passando per i due titoli a Gstaad e Kitzbuehel, fino al trionfo in Coppa Davis assieme a Jannik Sinner, a 12 mesi dalla promessa fatta da quest'ultimo: "La vinceremo di nuovo insieme". Il rapporto tra i due, infatti, è sempre più solido, come testimoniano anche i siparietti durante i Supertennis Awards.