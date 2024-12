Berrettini carico a Brisbane, l’allenamento a torso nudo!

BRISBANE (Australia) - A conclusione di un 2024 che l'ha visto tornare protagonista dopo tanti problemi fisici, Matteo Berrettini sta preparando con attenzione la nuova stagione in arrivo. Il tennista romano è in Australia, dove si sta allenando in vista del Brisbane International presented by Evie che inizierà domenica 29 dicembre 2024 e si concluderà il 5 gennaio 2025. In un video pubblicato sui social dall'account X ufficiale del torneo Atp 250, si vede Berrettini palleggiare in campo a torso nudo, dal momento che in Australia è appena iniziata l'estate con temperature che arrivano a oltre 30 gradi. Nelle immagini on line il 28enne atleta della Capitale prova il dritto e il rovescio con grande concentrazione e attenzione al gesto tecnico.