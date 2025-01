Melissa Satta: "Berrettini non perdeva per colpa mia"

Melissa Satta è tornata a parlare della sua love story con Matteo Berrettini , durata circa un anno e assai chiacchierata. "Mi dipingono come una mangiauomini - ha dichiarato al settimanale F - Io che sono tutt'altro, sempre in tuta e leggins. Quando dicono che sono sex addicted e che Matteo perdeva le partite per colpa mia, allora no. All'inizio ci ridevo su, poi le insinuazioni sono diventate pesanti, offensive". La soubrette ha continuato: "Ci sono cosiddetti giornalisti che per avere un like scrivono di tutto. Sono un personaggio pubblico, è vero, ma ho un figlio che naviga su Internet e va a scuola. Non sono disposta a tollerare gli insulti".

Melissa Satta e i sacrifici per Kevin-Prince Boateng

Melissa Satta ha poi ricordato i sacrifici fatti per amore di Kevin-Prince Boateng, dal quale ha avuto il figlio Maddox. "Con il mio ex marito mi sono trasferita mille volte. A Dusseldorf, a Milano, in Spagna, a Barcellona, a Francoforte, poi di nuovo in Italia, in Turchia a Istanbul. l figlio l'ho avuto a 27 anni, in Germania, lontano da tutto, dalle amiche, dalla famiglia. Ho lottato per continuare ad avere una carriera". La Satta ha proseguito: "Ho lavorato fino all'ottavo mese e dopo mi sono presa soltanto sei settimane. Lui mi diceva: penso a tutto io, non preoccuparti. Sarebbe stato più comodo, ma io volevo costruire qualcosa di mio".