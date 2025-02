Berrettini, la scelta dell'ex preparatore di Sinner fa discutere. Lui replica così: "Se leggessi ogni commento..."

Berrettini e il futuro: "È un periodo di transizione, sto ritrovando equilibrio"

Matteo è ora atteso dal confronto con Novak Djokovic nel primo turno dell'Atp 500 di Doha. Un match che può, in qualche modo, segnare un punto di svolta per la sua carriera: "È un periodo di transizione e costruzione. Erano anni che non iniziavo una stagione senza pensare al mio corpo. Quasi mi fa strano. Sto ritrovando il mio equilibrio: ora posso permettermi di programmare un futuro, quando non stavo bene era tutto un navigare a vista - sottolinea Berrettini al 'Corriere della Sera' -.Sono molto duro con me stesso, ed è un’arma a doppio taglio: questa severità mi ha permesso di spingermi oltre i miei limiti ma in altri momenti, magari di difficoltà, tendo a buttarmi giù più di quanto dovrei. Sto lavorando bene però chiedo a me stesso un po’ di pazienza. Sento che succederanno belle cose. Ho molta fiducia in ciò che sto facendo. No, non sto aspettando l’erba. L’obiettivo è fare risultato tutti i giorni. Piuttosto aspetto la stagione sulla terra per il piacere di godermela: sono anni che non ci riesco".