Berrettini-Griekspoor diretta Atp Doha: segui il match di oggi

DOHA (QATAR) - Prosegue l'avventura di Matteo Berrettini all' Atp 500 di Doha . Reduce dall'impresa contro Novak Djokovic all'esordio nel torneo qatariota, il tennista romano (n.35 Atp) sfida l'olandese Tallon Griekspoor (51° giocatore del ranking): in palio la qualificazione ai quarti di finale. Il vincitore se la vedrà contro il britannico Jack Draper . Segui la partita in diretta .

18:40

Berrettini ristabilisce la parità

Matteo perfetto al servizio: game a zero per l'azzurro che si porta sull'1-1.

18:37

Griekspoor annulla una palla break e tiene il servizio: 1-0 con Berrettini

Matteo recupera da 40-0 e conquista una palla break, cancellata dall'olandese che, ai vantaggi, la spunta con due ace consecutivi e muove per primo il punteggio nel parziale.

18:33

Berrettini-Griekspoor, inizia il match

Si parte con l'olandese per primo al servizio. Le statistiche della partita le trovi QUI.

18:26

Berrettini e Griekspoor entrano in campo

L'azzurro e l'olandese fanno il loro ingresso sul campo centrale del Khalifa International Tennis Complex, accolti dagli applausi del pubblico sugli spalti. Ora il riscaldamento, poi si parte.

18:20

Griekspoor, bilancio negativo contro i tennisti italiani

E' di 8 vittorie e 9 sconfitte il bilancio del 28enne di Haarlem contro i tennisti italiani: l'ultimo ko risale alle finali di Coppa Davis 2024 contro Jannik Sinner.

18:10

Alcaraz elimina Nardi: tocca a Berrettini

Lo spagnolo piega in tre set l'azzurro: 6-1, 4-6, 6-3 il punteggio dopo quasi due ore di partita. Ancora pochi minuti di attesa e il programma odierno si chiuderà, sul campo centrale di Doha, con la sfida tra Matteo Berrettini e Tallon Griekspoor.

18:00

Berrettini quasi perfetto contro i tennisti olandesi

Prima del ko al primo turno dell'Atp di Rotterdam contro Griekspoor, l'azzurro aveva vinto cinque match su cinque contro tennisti olandesi, tutti contro Van de Zandschulp.

17:50

Berrettini, i prossimi impegni

Una volta concluso il torneo qatariota, il tennista romano si sposterà negli Emirati Arabi Uniti dove giocherà l'Atp 500 di Dubai, in programma dal 24 febbraio al 1° marzo.

17:40

Slitta l'inizio del match: Nardi pareggia i conti con Alcaraz

Intanto, sul centrale di Doha, Luca Nardi vince 6-4 il secondo set contro l'asso spagnolo (che si era imposto con un netto 6-1 nel primo) e riporta il match in parità. La sfida si deciderà al terzo set: Berrettini e Griekspoor dovranno aspettare prima di scendere in campo. Si gioca non prima delle 18:25 italiane.

17:30

Berrettini 'vede' la top 30 del ranking Atp

Virtualmente il tennista romano è n.31 al mondo e, in caso di vittoria oggi contro Griekspoor, scavalcherebbe anche il canadese Denis Shapovalov.

17:20

Berrettini sfida Griekspoor: i precedenti

L'olandese ha avuto la meglio sull'azzurro nell'unico precedente tra i due, che risale a sole due settimane fa: al primo turno dell'Atp di Rotterdam, Tallon si era imposto in tre set con il punteggio di 6-3, 6-7 (2), 7-6 (4) dopo due ore e 25' di partita.

17:10

Berrettini-Griekspoor, che attesa a Doha

Il match tra Matteo e Tallon, valido per il secondo turno dell'Atp 500 di Doha, è il quarto in programma dopo Van De Zandschulp-De Minaur, Bergs-Medvedev e Alcaraz-Nardi, in campo nel secondo set. Il sipario sulla partita dovrebbe alzarsi non prima delle 17:30 italiane.

17:00

Berrettini-Griekspoor, dove vederla in tv e streaming

Doha, Qatar

La sfida tra l'azzurro e l'olandese, la quarta in programma sul campo centrale del, sarà trasmessa in esclusiva da Sky, con Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Uno (201) come canali di riferimento per l'evento. Il match sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi.