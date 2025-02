Berrettini-Monfils diretta Atp Dubai: segui il match di oggi

17:40

Atp 500 Dubai, il montepremi

PRIMO TURNO – € 24.118

SECONDO TURNO – € 45.228

QUARTI DI FINALE – € 84.725

SEMIFINALE – € 165.839

FINALISTA – € 311.180

VINCITORE – € 578.393

17:32

Atp Dubai, in campo Medvedev e Struff: poi tocca a Berrettini

Il match tra l'azzurro e il francese è il quarto di giornata sul Centrale dell'Aviation Club Tennis Centre di Dubai. Matteo e Gael scenderanno quindi in campo al termine della sfida in corso tra Daniil Medvedev e Jan-Lennard Struff: dopo aver vinto il primo set con il punteggio di 6-4, il russo è sotto 3-2 nel secondo parziale contro il tedesco.

17:20

Berrettini-Monfils, i precedenti

Tre i precedenti tra Matteo e Gael, tutti in favore dell'azzurro, che si è imposto sul francese agli Us Open 2019, nell'Atp Cup 2021 e agli Australian Open del 2022.

17:10

Atp Dubai, Berrettini-Monfils in tv e streaming

La sfida tra l'azzurro e il francese, valida per il primo turno dell'Atp 500 di Dubai, si disputerà oggi, martedì 25 febbraio, come quarto match in programma sul campo centrale (non prima delle 17:45, ora italiana). La partita sarà trasmessa in esclusiva da Sky, con Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno come canali di riferimento per l'evento e sarà visibile anche in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi.

The Aviation Club Tennis Centre, Dubai