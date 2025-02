Berrettini e la frase che emoziona dopo la vittoria a Dubai: "Sono felice perché..."

Passo dopo passo, vittoria dopo vittoria ma anche sconfitta dopo sconfitta. L'importante è stare bene e mettere fiducia e benzina nelle gambe. Dopo i quarti a Doha Matteo Berrettini debutta a Dubai battendo Monfils e a fine partita si lascia andare prima a un urlo liberatorio poi a qualche confidenza sul suo momento. Da poco è rientrato nei primi 30 del mondo e questo per lui ha un sapore speciale: "Sì - ha confermato - significa tanto. Lo scorso anno in questo periodo non giocavo, mi allenavo con tanti punti di domanda. Ci ho messo tanto lavoro con il mio team, voglio fare anche qualcosa in più. Sono felice perché sono in salute, sto bene". Parole dette in inglese ma che hanno emozionato tutti per la naturalezza con cui Berrettini ha parlato.