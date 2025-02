Berrettini-Tsitsipas diretta a Dubai: segui i quarti di finale oggi

Il livello si alza per Matteo Berrettini, impegnato nei quarti di finale del torneo Atp 500 di Dubai. Il tennista romano dovrà vedersela con il numero 11 del mondo, Stefanos Tsitsipas. In palio la prima semifinale della stagione per entrambi. Matteo è arrivato fin qui dopo aver battuto Monfils e O’Connell. Ora la prova più difficile. Tutti gli aggiornamenti in diretta.