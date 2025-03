Indian Wells, Berrettini esulta: "Sono stato bravo al tie-break". Poi la frase su O'Connell

INDIAN WELLS (STATI UNITI) - Inizia come meglio non poteva l'avventura di Matteo Berrettini a Indian Wells , primo Masters 1000 stagionale . Il tennista romano, 28esima testa di serie del tabellone e n.29 del ranking Atp, batte 6-2, 7-6 (2) l'australiano Christopher O'Connell , 75° giocatore del mondo, dopo un'ora e 36' di partita staccando così il pass per il terzo turno del torneo statunitense.

Berrettini e la frase su O'Connell: "Nel primo set ha giocato male"

"Secondo me lui nel primo set ha giocato veramente male e poi sono riuscito ad andare abbastanza libero", commenta un sorridente Matteo nel post-partita. "Nel secondo set ha invece iniziato a giocare meglio e io ho un attimo rallentato perché sono stato 'vittima' del primo set. Nei miei game di servizio andavo bene poi non riuscivo a essere incisivo in risposta per il tennis è così. Poi in alcuni momenti importanti ha giocato bene lui, in altri ho giocato bene io. La cosa importante è essere stato bravo al tie-break a fare le cose giuste, a mettere i piedi in campo e a portare a casa la partita". Ora la rivincita con Stefanos Tsitsipas: "Condizioni completamente diverse (rispetto a Dubai, ndr). Lui arriva da una vittoria (trionfo negli Emirati Arabi in finale contro Auger-Aliassime, ndr), ha molta fiducia ma io sono qui. Mi sto divertendo e queste sono le partite che mi sono mancate".