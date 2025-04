Berrettini è tornato, parte la caccia alla Top 20: quando può arrivare

“The Hammer” è tornato. Non solo nella potenza dei suoi colpi migliori, servizio e dritto, ma anche nei risultati. Matteo Berrettini ha infatti chiuso la prima parte di stagione sul veloce in crescendo con la doppietta americana che ha consegnato nuove energie e ambizioni al tennista romano dopo un anno e mezzo tribolato per via degli infortuni. L’obiettivo è tornare a essere quello della finale di Wimbledon del 2021 e oggi l’azzurro ci si sta avvicinando