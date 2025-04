Debutto vincente all’Atp di Montecarlo per Matteo Berrettini , che al primo turno supera l’argentino Navone , numero 70 del ranking mondiale, con un doppio 6-4 . Per l’azzurro si tratta del torneo di “casa”. Segui la partita in diretta.

16:55

I dati della partita a Montecarlo

Berrettini ci ha messo un’ora e 48 minuti per mettere sotto Navone, specialista della terra rossa. Per Matteo 2 ace e 4 doppi falli. Non solo: ha servito il 64% di prime e ha ottenuto una resa del 66%.

17:00

Il montepremi a Monaco

Il montepremi totale del torneo che si disputa al Country Club del Principato di Monaco è pari a 6.128.940 euro.

16:49

Ostacolo Zverev per Berrettini

L'azzurro sfiderà il tedesco al secondo turno. I precedenti? 4-2 per il numero 1 del tabellone di Montecarlo. APPROFONDISCI

16:44

Berrettini vince il primo turno a Montecarlo: doppio 6-4

Da 0-30 a 40-30: il tennista romano passa al secondo turno. Navone è stato superato con il punteggio di 6-4 6-4.

16:38

Che ritorno di Berrettini: 5-4

Break per Matteo che si porta sullo 0-40 prima della rimonta di Navone (40-40). Ai vantaggi, con grande punto di dritto, torna davanti chiudendo la parentesi negativa. Ora va al servizio per mandare nell'almanacco questa partita.

16:33

Berrettini in difficoltà: 4-4

Il romano dal 4-1 si fa rimontare fino al 4-4 perdendo il secondo turno alla battuta di fila. Il game si chiude con una smorzata a rete, in precedenza anche un doppio fallo. Matteo sembra in tilt.

16:28

Navone non molla: 4-3

L'argentino ai vantaggi accorcia ancora. Matteo alterna cose buone e cose meno buone. Adesso non può sbagliare al servizio.

16:23

Controbreak di Navone: 4-2

L'argentino risponde (30-40) e si tiene aggrappato alla partita che sembrava quasi chiusa da Berrettini. Due errori consecutivi di Matteo hanno pesato molto.

16:16

Break fondamentale per Matteo: 4-1

Game forse decisivo. Berrettini strappa il servizio (15-40) a Navone con una difesa top. Va forte anche il rovescio lungolinea.

16:12

Berrettini con il brivido: 3-1

Matteo risolve ai vantaggi il game con la prima vincente. Da segnalare un passante da applausi sul 30-30.

16:04

Navone resta in vita: 2-1

Niente 3-0. L'argentino non molla (40-30) e tiene il servizio dopo un periodo di appannamento.

16:00

Allungo Berrettini: 2-0

Il romano tiene il servizio senza difficoltà (40-30). Di rilievo la palla corta del 30-0. Break consolidato.

15:55

Break in avvio di secondo set, Berrettini riparte forte: 1-0

Un altro break per Matteo che non fa sconti a Navone all'inizio del secondo set. Partita in discesa anche se è ancora lontana dalla fine. L'argentino è fuori giri sul dritto.

15:49

Berrettini vince il primo set: 6-4

Game faticoso ma vincente per Matteo, che trova anche il primo l'ace. Navone ha lottato ma si è arreso ai vantaggi. Da segnalare un grande pallonetto prima del punto (errore dell'argentino) che ha deciso la contesa.

15:39

Navone si difende: 5-4

L'argentino risponde (40-15): game molto rapido. Ma adesso Berrettini può chiudere il primo set sfruttando la sua battuta.

15:37

Berrettini vola: 5-3

Matteo non fa sconti all'argentino. Sfruttando il servizio (40-30) allunga sul tabellone. Funziona la prima.

15:32

Super Berrettini, secondo break: 4-3

Matteo toglie il servizio all'argentino ai vantaggi. Navone aveva annullato una palla break sul 30-40 ma poi si è arreso. Ottima la stop volley conclusiva.

15:27

Berrettini incisivo: 3-3

Il romano torna a comandare alla battuta (40-15). Ottimo un passante di dritto che chiude il game. Da segnalare il secondo doppio fallo.

15:21

Navone torna davanti: 2-3

L'argentino non sbaglia al servizio (40-15). Berrettini non trova le misure stavolta nonostante uno smash valido per il 30-15.

15:19

Controbreak per Navone: 2-2

Niente allungo per Berrettini che perde il turno al servizio (15-40). In chiusura un doppio fallo evitabile.

15:13

Subito break per l'azzurro: 2-1

Berrettini si porta in vantaggio (40-15) e strappa la battuta all'argentino all'inizio del primo set. Funziona il dritto di Matteo.

15:09

Berrettini pareggia ai vantaggi: 1-1

Altro game molto combattuto. Matteo va sotto 0-40, annulla tre palle break e recupera tenendo il servizio. Navone si ferma sul nastro.

15:03

Navone tiene il servizio a fatica: 0-1

L'argentino vince il primo game solo ai vantaggi, dopo aver annullato una palla break (30-40).

14:59

Berrettini-Navone al via

Batte l'argentino. Ci siamo sul Centrale di Montecarlo.

14:56

Riscaldamento in corso a Montecarlo

I due tennisti si stanno preparando per la sfida. Matteo è stato accolto da una ovazione dal pubblico di casa.

14:55

Navone specialista della terra rossa

L’argentino ha centrato 20 vittorie su 26 su questa superficie. Non è un match semplicissimo per Berrettini.

14:48

Fiducia per Montecarlo

"Storicamente febbraio e marzo non sono stati mesi proficui per me, stavolta arrivo con risultati importanti alle spalle. Voglio godermi il rosso. A Montecarlo ci vivo, ci sono tanti italiani che vengono a tifarci. Lo scorso anno ho vinto tre tornei su terra, sono cresciuto su questa superficie e il mio gioco si adatta bene. Mi sto sentendo bene in allenamento. In partita è sempre diverso, ma la preparazione è buona", ha detto Berrettini a Sky Sport prima di esordire.

14:44

Il ranking di Matteo

Berrettini è sceso alla posizione numero 34, perdendo sette posizioni in classifica.

14:42

Berrettini, il prossimo ostacolo

Chi vince oggi tra l'azzurro e l'argentino affronterà al secondo turno Zverev, numero uno del tabellone e due al mondo.

14:40

Berrettini ritrova Navone dopo Marrakech

I due si sono affrontati solamente l’anno scorso nella semifinale di Marrakech, torneo che poi ha visto il tennista romano trionfare.

Montecarlo