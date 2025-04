Berrettini perde un foglietto dai pantaloncini a Montecarlo: anche Zverev è stupito

Mistero a Montecarlo. Il fatto curioso è accaduto durante la sfida del secondo turno tra Berrettini e Zverev. Durante uno scambio nel terzo set, per la precisione sul 4-3 per l'azzurro con il servizio nella racchetta di Zverev, Berrettini ha perso qualcosa dalla tasca. Non si è capito bene cosa, forse un foglietto o comunque un pezzo di carta molto piccolo. Il punto, secondo il regolamento, andava ripetuto. E così è stato.