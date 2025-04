Internazionali: l'ombra degli infortuni su Berrettini e il tutto per tutto per essere a Roma

Si avvicinano gli Internazionali e per Matteo Berrettini cresce la preoccupazione. Lo stop a Madrid è stato inaspettato e soprattutto, sempre lo stesso, a quel muscolo che già in passato ne ha limitato l’ascesa. Dopo un set alla pari contro Draper è costretto ad alzare bandiera bianca per via di un fastidio all’addome, più precisamente al muscolo obliquo che poi lo limita in particolare nel servizio. Già all’esordio alla Caja Magica, contro