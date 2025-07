Berrettini, una dolce compagnia per dimenticare Wimbledon

Matteo Berrettini è stato paparazzato in compagnia di una bella ragazza mora. Le foto risalgono a pochi giorni dopo la disfatta di Wimbledon, dove il tennista romano è stato eliminato al primo turno. Come raccontato da Diva e Donna, che ha pubblicato le immagini, i due sono arrivati in uno degli stabilimenti favoriti di Matteo e, dopo una giornata tra lettino, ombrellone e tuffi, si sono concessi un pranzo a base di pastasciutta. C'è una grande sintonia, tanto che in uno scatto Berrettini imbocca addirittura la sua partner di cui al momento non si conosce l'identità. È però bellissima e sensuale e fasciata in un lungo abito color cioccolato non è di certo passata inosservata.