Berrettini, la nuova fiamma è una ballerina di Amici. "La imboccava al ristorante"

Dopo la delusione a Wimbledon, Matteo Berrettini potrebbe ripartire dall'amore. Il tennista è stato paparazzato da Diva e Donna con una mora molto affascinante. E secondo le segnalazioni degli utenti si tratterebbe di Vanessa Bellini, ex ballerina di Amici di Maria De Filippi. Le immagini catturate mostrano i due in momenti di grande intesa. Berrettini e la sua nuova presunta fiamma hanno trascorso una giornata all’insegna del relax in uno degli stabilimenti balneari più amati della perla ligure. Le foto li ritraggono mentre si godono il sole, ridono e si tuffano in mare, ma è durante il pranzo che l’atmosfera si fa più intima: "Tra i due c’è una certa intesa, tanto che, davanti a un piatto di spaghetti, è Matteo a imboccare la sua dama", scrive la rivista, evidenziando un gesto che suggerisce qualcosa di più di una semplice amicizia.