La certezza di Bertolucci: “Declino di Berrettini? Dai, se qualcuno pensava che…”

Non è andato come sperato il ritorno in campo di Matteo Berrettini , che ha scelto l' ATP 250 di Hangzhou - sul cemento in Cina - per rientrare nel circuito dopo quasi tre mesi di stop. L'azzurro è stato sconfitto al primo turno dal ceco Dalibor Svrcina , numero 99 del mondo e ripescato in tabellone come lucky loser, con il punteggio di 6-3 6-3. Una prestazione che non può lasciare soddisfatto il ventinovenne romano , ma tutto sommato in linea con le aspettative. D'altronde non si poteva pretendere più di tanto da un giocatore reduce da una lunga pausa e visibilmente ancora non al 100% della forma. Ha detto la sua sul ko di Matteo anche Paolo Bertolucci , che in un'intervista all'Adnkronos ha predicato calma, allontanando le voci di un possibile ritiro: " Sappiamo che la situazione non è facile, ma Berrettini non ha 35 anni ". Allo stesso tempo è stato anche molto realista: "Certo è che se fisicamente e mentalmente non è a posto, c'è il rischio che siamo nella fase discendente della carriera".

Bertolucci: "Ecco di cosa ha bisogno Berrettini"

"Berrettini ha giocato pochissimi match nel 2025 ed è fermo di fatto da quattro mesi. Chi pensava che al rientro potesse far vedere una buona qualità è un illuso. È normale che si faccia una fatica pazzesca. Ciò che conta è che abbia risolto i problemi fisici. Ma se non giocherà almeno una decina di partite è utopia pura pensare di vederlo esprimere un tennis di un certo livello" ha spiegato. L'ex tennista italiano ha poi insistito sull'importanza di giocare partite: "Per certi versi per Matteo sarebbe meglio giocare le qualificazioni, così da disputare più incontri. Entrando nel main draw, invece, rischia di giocarne uno solo a settimana. Detto questo, non va dimenticato che al rientro bisogna andarci con i piedi di piombo perché ingolfandosi di troppe partite c'è la paura di un nuovo infortunio. Solamente lui e il suo preparatore sanno cosa fare". Infine, sulla possibilità di ripartire dai tornei di livello più basso: "In tanti l'hanno fatto, ma magari lui ha paura che sia troppo giocare tre partite di qualificazioni e un altro paio in tabellone nell'arco di 4-5 giorni".