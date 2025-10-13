Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Berrettini-Zeppieri, primo turno Atp 250 Stoccolma: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Sarà derby azzurro nel torneo di scena sul cemento indoor in Svezia: tutte le informazioni per seguire la sfida tra Matteo e Giulio
2 min

Sarà Giulio Zeppieri l'avversario di primo turno di Matteo Berrettini nell'ATP 250 di Stoccolma. Tornato in campo in Asia dopo un lungo stop per infortunio - collezionando tre sconfitte ma anche una bella vittoria ai danni di Jaume Munar - il ventinovenne romano attendeva di scoprire il nome del suo primo rivale nel torneo in programma sul cemento indoor in Svezia. Ebbene, tra i quattro tennisti provenienti dalle qualificazioni, è stato proprio Zeppieri a essere sorteggiato contro di lui. Il ventitreenne di Latina ha brillantemente superato le qualificazioni, battendo in due comodi set prima l'ucraino Sachko e poi il tedesco Zahraj. Nonostante rappresenti un avversario insidioso - anche perché è mancino - a scendere in campo con i favori del pronostico sarà Berrettini. Comunque vada, la buona notizia è che almeno un italiano approderà al secondo turno del torneo di Stoccolma.

Berrettini-Zeppieri, orario e quando si gioca

La sfida di primo turno dell'ATP 250 di Stoccolma tra Berrettini e Zeppieri è in programma martedì 14 ottobre con orario e campo ancora da definire.

I precedenti tra Berrettini e Zeppieri

I due giocatori non si sono mai affrontati, né a livello ATP né nel circuito Challenger.

Dove vedere il match in tv

L'incontro tra i due azzurri sarà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno come canali di riferimento per l'evento. Il match sarà inoltre visibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

ATP Stoccolma, il montepremi

PRIMO TURNO – € 7.580

SECONDO TURNO – € 12.405

QUARTI DI FINALE – € 21.365

SEMIFINALE – € 36.870

FINALE – € 62.720

VINCITORE – € 107.490

