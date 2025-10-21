Berrettini-Popyrin, primo turno Atp 500 Vienna: orario, quando si gioca e dove vederla in tv
Matteo Berrettini sfiderà l'australiano Alexei Popyrin nel match di primo turno dell'Erste Bank Open. Per l'azzurro si tratta di un test importante per confermare i progressi dimostrati a Stoccolma, dove ha battuto all'esordio Giulio Zeppieri prima di arrendersi al futuro finalista Ugo Humbert. Berrettini non ha vissuto una stagione facile, ma vuole fare tutto il possibile per chiuderla con un sorriso e sembra essere sulla strada giusta. Arrugginito al rientro in Asia, la scorsa settimana è apparso in crescendo e sul cemento indoor di Vienna avrà l'opportunità di fare bene. Secondo i bookmakers scenderà in campo con i favori del pronostico, ma guai a sottovalutare l'avversario, che quando è in giornata può essere particolarmente insidioso.
Berrettini-Popyrin, orario e quando si gioca
La sfida tra Berrettini e Popyrin, valida per il primo turno dell'ATP 500 di Vienna, è in programma mercoledì 22 ottobre sul Center Court alle ore 13:30.
I precedenti tra Berrettini e Popyrin
Matteo è avanti 2-1 nei confronti diretti, ma le sue vittorie risalgono al 2019 (US Open) e al 2021 (Vienna). Nella sfida più recente, Parigi 2024, è stato invece l'australiano a trionfare.
Dove vedere il match in tv
L'incontro di primo turno di Matteo Berrettini verrà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Uno come canale di riferimento. La partita sarà inoltre visibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.
ATP Vienna, il montepremi
PRIMO TURNO – € 21.345
SECONDO TURNO – € 40.025
QUARTI DI FINALE – € 74.980
SEMIFINALE – € 146.765
FINALE – € 275.390
VINCITORE – € 511.835