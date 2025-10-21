Berrettini-Popyrin, primo turno Atp 500 Vienna: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Matteo Berrettini sfiderà l'australiano Alexei Popyrin nel match di primo turno dell'Erste Bank Open. Per l'azzurro si tratta di un test importante per confermare i progressi dimostrati a Stoccolma, dove ha battuto all'esordio Giulio Zeppieri prima di arrendersi al futuro finalista Ugo Humbert. Berrettini non ha vissuto una stagione facile, ma vuole fare tutto il possibile per chiuderla con un sorriso e sembra essere sulla strada giusta. Arrugginito al rientro in Asia, la scorsa settimana è apparso in crescendo e sul cemento indoor di Vienna avrà l'opportunità di fare bene. Secondo i bookmakers scenderà in campo con i favori del pronostico, ma guai a sottovalutare l'avversario, che quando è in giornata può essere particolarmente insidioso.