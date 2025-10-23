Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
giovedì 23 ottobre 2025
Corriere dello Sport.it
Berrettini-De Minaur, quarti Atp 500 Vienna: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Dopo aver impiegato oltre 3 ore per superare in tre set Norrie e proseguire il suo cammino nell'Erste Bank Open, il tennista romano trova ora sulla sua strada un top 10
2 min
TagsMatteo BerrettiniAlex De Minauratp 500 vienna

Ci sono volute 3 ore e 18 minuti, ma alla fine Matteo Berrettini è riuscito a piegare la resistenza di Cameron Norrie e approdare ai quarti di finale dell'ATP 500 di Vienna. Una vittoria dall'enorme significato per il ventinovenne romano, che dopo il lungo infortunio che ha caratterizzato il suo 2025 finalmente sta avendo l'opportunità di dimostrare il suo valore. E guai a smettere di sognare perché al prossimo turno se la vedrà contro l'australiano Alex De Minaur, che sicuramente partirà favorito ma non rappresenta un ostacolo insormontabile. Per Matteo sarà fondamentale recuperare fisicamente dopo le tante energie spese così da provare a giocarsi le sue carte.

Berrettini-De Minaur, orario e quando si gioca

La sfida tra Berrettini e De Minaur, valida per i quarti di finale dell'Atp 500 di Vienna, è in programma venerdì 24 ottobre sul Center Court con orario ancora da definire.

I precedenti tra Berrettini e De Minaur

Il tennista azzurro è avanti 3-1 nei precedenti contro De Minaur. Ha anche vinto l'unica sfida andata in scena nel 2025, sul cemento di Miami.

Dove vedere il match in tv

L'incontro di Matteo Berrettini verrà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Uno come canale di riferimento. La partita sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

ATP 500 Vienna, il montepremi

PRIMO TURNO – € 21.345

SECONDO TURNO – € 40.025

QUARTI DI FINALE – € 74.980

SEMIFINALE – € 146.765

FINALE – € 275.390

VINCITORE – € 511.835

© RIPRODUZIONE RISERVATA

