Berrettini-De Minaur, quarti Atp 500 Vienna: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Ci sono volute 3 ore e 18 minuti, ma alla fine Matteo Berrettini è riuscito a piegare la resistenza di Cameron Norrie e approdare ai quarti di finale dell'ATP 500 di Vienna. Una vittoria dall'enorme significato per il ventinovenne romano, che dopo il lungo infortunio che ha caratterizzato il suo 2025 finalmente sta avendo l'opportunità di dimostrare il suo valore. E guai a smettere di sognare perché al prossimo turno se la vedrà contro l'australiano Alex De Minaur, che sicuramente partirà favorito ma non rappresenta un ostacolo insormontabile. Per Matteo sarà fondamentale recuperare fisicamente dopo le tante energie spese così da provare a giocarsi le sue carte.