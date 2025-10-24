Berrettini-De Minaur diretta: segui la sfida di oggi di tennis Atp Vienna
Matteo Berrettini affronta Alex De Minaur nei quarti di finale dell’ATP 500 di Vienna 2025. L’azzurro torna protagonista in Austria per inseguire una nuova impresa e un obiettivo prestigioso: conquistare la sua prima semifinale ATP dopo più di un anno. Tutti gli aggiornamenti in diretta.
13:25
Berrettini e quel gesto dopo la vittoria con Norrie che racconta tutto: l'Italia ritrova il suo campione
La Davis senza Sinner ora fa meno paura: Matteo è tornato The Hammer. Contro Norrie una vittoria di cuore e tecnica: ora sotto con De Minaur. I DETTAGLI
13:15
Atp 500 Vienna, il montepremi
PRIMO TURNO – € 21.345
SECONDO TURNO – € 40.025
QUARTI DI FINALE – € 74.980
SEMIFINALE – € 146.765
FINALE – € 275.390
VINCITORE – € 511.835
13:05
Berrettini-De Minaur, i precedenti
Matteo è avanti 3-1 nei precedenti contro l'australiano. Il tennista romano ha vinto anche l'unica sfida andata in scena nel 2025, sul cemento di Miami.
12:55
Il percorso di Berrettini a Vienna
L’azzurro ha debuttato superando Alexei Popyrin con il punteggio di 7-6, 6-3 dopo un’ora e trentaquattro minuti di gioco. Successivamente ha avuto la meglio su Cameron Norrie al termine di una vera e propria maratona di oltre tre ore, chiusa 7-6, 6-7, 6-4. Quella di oggi rappresenta per il romano una prova significativa anche sul piano fisico.
12:38
Berrettini-De Minaur, dove vedere il match
La partita inizierà alle ore 13:30. Qui tutte le info su dove vederla.
12:30
Berrettini sfida De Minaur
Terza partita in tre giorni per Matteo Berrettini che gioca i quarti di finale a Vienna contro Alex De Minaur. La sfida inizierà alle 13:30.