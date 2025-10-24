Corriere dello Sport.it
Berrettini-De Minaur diretta: segui la sfida di oggi di tennis Atp Vienna© Getty Images

Berrettini-De Minaur diretta: segui la sfida di oggi di tennis Atp Vienna

Il tennista romano affronta l’australiano nei quarti di finale del torneo austriaco: tutti gli aggiornamenti
3 min
Tagsatp 500 viennaBerrettini-De Minaur
Aggiorna

Matteo Berrettini affronta Alex De Minaur nei quarti di finale dell’ATP 500 di Vienna 2025. L’azzurro torna protagonista in Austria per inseguire una nuova impresa e un obiettivo prestigioso: conquistare la sua prima semifinale ATP dopo più di un anno. Tutti gli aggiornamenti in diretta.

 

13:25

Berrettini e quel gesto dopo la vittoria con Norrie che racconta tutto: l'Italia ritrova il suo campione

La Davis senza Sinner ora fa meno paura: Matteo è tornato The Hammer. Contro Norrie una vittoria di cuore e tecnica: ora sotto con De Minaur. I DETTAGLI

13:15

Atp 500 Vienna, il montepremi

PRIMO TURNO – € 21.345

SECONDO TURNO – € 40.025

QUARTI DI FINALE – € 74.980

SEMIFINALE – € 146.765

FINALE – € 275.390

VINCITORE – € 511.835

13:05

Berrettini-De Minaur, i precedenti

Matteo è avanti 3-1 nei precedenti contro l'australiano. Il tennista romano ha vinto anche l'unica sfida andata in scena nel 2025, sul cemento di Miami.

12:55

Il percorso di Berrettini a Vienna

L’azzurro ha debuttato superando Alexei Popyrin con il punteggio di 7-6, 6-3 dopo un’ora e trentaquattro minuti di gioco. Successivamente ha avuto la meglio su Cameron Norrie al termine di una vera e propria maratona di oltre tre ore, chiusa 7-6, 6-7, 6-4. Quella di oggi rappresenta per il romano una prova significativa anche sul piano fisico.

12:38

Berrettini-De Minaur, dove vedere il match

La partita inizierà alle ore 13:30. Qui tutte le info su dove vederla.

12:30

Berrettini sfida De Minaur

Terza partita in tre giorni per Matteo Berrettini che gioca i quarti di finale a Vienna contro Alex De Minaur. La sfida inizierà alle 13:30.

Vienna

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da non perdere

