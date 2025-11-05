Diretta Berrettini-Vukic, segui il torneo di tennis Atp a Metz live

METZ (Francia) - Dopo il successo nel primo turno contro il francese Quentin Halys, Matteo Berrettini sfida oggi l'australiano Aleksandar Vukic , numero 87 del mondo, negli ottavi di finale del torneo Atp 250 di Metz, il Moselle Open. Il romano, 63° nel ranking Atp, cerca il pass dei quarti sul cemento francese contro un avversario che ha già battuto due volte, sempre nel torneo Challenger di Phoenix, nel 2023 con il punteggio di 7-5, 7-6 e l'anno scorso imponendosi 7-6, 7-6.

20:24

Tra poco in campo Berrettini

Finisce il match che, nel programma, precede sul campo centrale quello tra Berrettini e Vukic: Sachko elimina Bublik in tre set con il punteggio di 7-5, 3-6, 7-5. Tra poco l'azzurro e l'australiano saranno in campo.

20:10

I risultati della stagione di Berrettini

Berrettini, nel 2025, ha ottenuto il quarto di finale al Masters 1000 di Miami e l’ottavo in quello di Monte-Carlo. Poi, nei successivi sette tornei, il 29enne romano non è mai riuscito a vincere più di un match. Sino ad arrivare a Vienna, dove ha raggiunto i quarti di finale lo scorso 24 ottobre, lottando alla pari nel primo set con il numero 7 del mondo Alex De Minaur, che si è imposto 7-6, 6-1. Berrettini è atteso dalle Final 8 di Coppa Davis con la nazionale italiana.

19:55

Il 2025 di Vukic e Berrettini

Partito dal numero 68 a inizio stagione, Vukic ha perso una ventina di posizioni e ha un bilancio di 15 vittorie e 28 sconfitte nel 2025. Il suo miglior risultato nel circuito maggiore è il recente quarto di finale raggiunto nel torneo Atp 500 di Tokyo. Sta meglio Berrettini, che contro Halys ha ottenuto la 18ª vittoria dell'anno a fronte di 16 sconfitte.

19:41

Slitta il match di Berrettini

Bublik vince 6-3 il secondo set con Sachko e si va al terzo e decisivo parziale: slitterà perciò l'inizio del match tra Berrettini e Vukic.

19:35

Stasera in campo Berrettini

Il match tra Berretttini e Vukic si giocherà sul campo centrale di Metz, dopo l'incontro tra Sachko e Bublik che stanno disputando il secondo set (il primo è stato vinto da Sachko 7-5).

Metz, Francia