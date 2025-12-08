Berrettini e la foto in spiaggia: la risposta di Cobolli fa impazzire i social
Matteo Berrettini e Flavio Cobolli, amici per la pelle. Dentro e fuori dal campo. I due azzurri, protagonisti del recente trionfo dell'Italia in Coppa Davis, stanno ricaricando le pile in vista della prossima stagione che si preannuncia ricca di appuntamenti. In particolare, Matteo ha annunciato la ripresa degli allenamenti con un post sul proprio profilo Instagram. La replica di Flavio non si è fatta attendere.
Matteo ha infatti pubblicato alcune immagini che lo ritraggono a torso nudo alle Maldive, scatenando i suoi numerosi fan. "Sto ancora pensando a questo posto - scrive Berrettini, riferendosi alle paradisiache spiagge tropicali - ma entusiasta di iniziare l'allenamento pre-stagione". Matteo si prepara dunque per la nuova stagione ormai alle porte e tra i tanti commenti ricevuti al post, spicca proprio quello di un suo grande amico e collega, Flavio Cobolli, che lo definisce "raggio di sole". Un divertente siparietto che infiamma i social e sottolinea, ancora una volta, il grande rapporto di amicizia tra i due.