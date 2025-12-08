Berrettini e la foto in spiaggia: la risposta di Cobolli fa impazzire i social

Matteo Berrettini e Flavio Cobolli, amici per la pelle. Dentro e fuori dal campo. I due azzurri, protagonisti del recente trionfo dell'Italia in Coppa Davis, stanno ricaricando le pile in vista della prossima stagione che si preannuncia ricca di appuntamenti. In particolare, Matteo ha annunciato la ripresa degli allenamenti con un post sul proprio profilo Instagram. La replica di Flavio non si è fatta attendere.