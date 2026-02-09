Berrettini sorprende tutti: "C'è una cosa che la gente non sa. Il mio sogno è..."

" Quando non gioco mi piace passare del tempo con gli amici, la famiglia e le persone che amo . E creare un'atmosfera in cui non si parli di tennis". Lo ha rivelato Matteo Berrettini , che a pochi giorni dall'inizio dell'ATP 250 di Buenos Aires ha rilasciato un'intervista alla rivista di moda Marie Claire. Il tennista azzurro ha affrontato diversi temi, tra cui i sui hobby: "Mi piacciono i manga e gli anime, ma amo anche la musica, specialmente la deep house. Cosa non sa di me la gente? Uno dei miei sogni è imparare a fare il Dj ". Sulla terra rossa in Argentina Berrettini debutterà contro il beniamino di casa Federico Coria, numero 322 del ranking ATP e omaggiato di una wild card. Si tratterà del suo debutto stagionale dato che, pur essendo volato in Australia, ha dato forfait prima del match di primo turno contro Alex De Minaur .

Berrettini: "Mi piace molto la moda, il mio stile è..."

A Matteo è stato poi chiesto quale sia il posto nel mondo in cui si sente a casa. Non ha avuto dubbi al momento della risposta: "Monaco. Ci vivo da sei anni ed è vicino ai miei genitori e a mio fratello, quindi possono venire sempre a trovarmi". Spazio poi alla moda, argomento inevitabilmente trattato sulla celebre rivista: "Mi piace molto fuori dal campo, trovo che sia un mondo interessante. Io un'icona di stile nel tennis? Non lo so, ma mi piace indossare abiti lunghi e larghi quando voglio vestirmi elegante. Tuttavia, allenandomi sempre, il mio stile è piuttosto sportivo". Infine, una chiosa sul capo d'abbigliamento a cui non rinuncerebbe: "Un paio di jeans personalizzati realizzati con il mio marchio, li porto sempre con me in viaggio. Li ho in diversi colori e penso che siano adatti a qualsiasi occasione".