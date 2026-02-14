Santopadre e quell'aneddoto su Berrettini che spiega tutto: "Matteo ha sempre fretta, ricordo quella volta quando..."

Ospite della trasmissione Tennis Talk, in onda su SuperTennis, Vincenzo Santopadre ha parlato di Matteo Berrettini . I due hanno vissuto insieme momenti indimenticabili, tra cui la finale a Wimbledon nel 2021 , e il tennista romano - pur avendo deciso di prendere un'altra strada - ha sempre espresso gratitudine nei confronti del suo storico coach. In un momento così delicato della carriera di Berrettini , alle prese con una serie di problemi fisici tanto da aver inaugurato il suo 2026 solo a febbraio nell'ATP 250 di Buenos Aires, Santopadre ha voluto ricordare un aneddoto risalente al 2019 . L'ha fatto in particolare per sottolineare un aspetto cruciale nel tennis, dove di fatto non ci si ferma mai perché si gioca ogni settimana, vale a dire quello di prendersi un momento per apprezzare ciò che si è realizzato - che sia un traguardo o una vittoria speciale - invece di pensare subito all'impegno seguente.

Berrettini, il retroscena svelato da Santopadre

"Era il 2019 e Matteo era appena entrato in top 10 per la prima volta dopo aver raggiunto la semifinale a Vienna. Ci trovavamo a Parigi-Bercy e insieme al resto del team gli avevamo preparato una sorpresa. Eravamo andati in camera sua per festeggiare ma si è trattato di un secondo. Pochi giorni dopo avrebbe infatti dovuto affrontare Jo-Wilfried Tsonga" ha rivelato Santopadre. Che poi si è lasciato andare a una riflessione: "Secondo me si rischia di avere qualche piccolo rimpianto se, una volta arrivati alla fine, ci si guarda indietro pensando 'Ma io ho fatto tutto questo?'". Tornando su Berrettini, infine: "Matteo non riusciva a godersi ciò che stava facendo perché era sempre pronto al domani. Adesso magari ha trovato quest'equilibrio, ma ho notato una fretta costante nel bruciare i tempi".