Santopadre e quell'aneddoto su Berrettini che spiega tutto: "Matteo ha sempre fretta, ricordo quella volta quando..."
Ospite della trasmissione Tennis Talk, in onda su SuperTennis, Vincenzo Santopadre ha parlato di Matteo Berrettini. I due hanno vissuto insieme momenti indimenticabili, tra cui la finale a Wimbledon nel 2021, e il tennista romano - pur avendo deciso di prendere un'altra strada - ha sempre espresso gratitudine nei confronti del suo storico coach. In un momento così delicato della carriera di Berrettini, alle prese con una serie di problemi fisici tanto da aver inaugurato il suo 2026 solo a febbraio nell'ATP 250 di Buenos Aires, Santopadre ha voluto ricordare un aneddoto risalente al 2019. L'ha fatto in particolare per sottolineare un aspetto cruciale nel tennis, dove di fatto non ci si ferma mai perché si gioca ogni settimana, vale a dire quello di prendersi un momento per apprezzare ciò che si è realizzato - che sia un traguardo o una vittoria speciale - invece di pensare subito all'impegno seguente.
Berrettini, il retroscena svelato da Santopadre
"Era il 2019 e Matteo era appena entrato in top 10 per la prima volta dopo aver raggiunto la semifinale a Vienna. Ci trovavamo a Parigi-Bercy e insieme al resto del team gli avevamo preparato una sorpresa. Eravamo andati in camera sua per festeggiare ma si è trattato di un secondo. Pochi giorni dopo avrebbe infatti dovuto affrontare Jo-Wilfried Tsonga" ha rivelato Santopadre. Che poi si è lasciato andare a una riflessione: "Secondo me si rischia di avere qualche piccolo rimpianto se, una volta arrivati alla fine, ci si guarda indietro pensando 'Ma io ho fatto tutto questo?'". Tornando su Berrettini, infine: "Matteo non riusciva a godersi ciò che stava facendo perché era sempre pronto al domani. Adesso magari ha trovato quest'equilibrio, ma ho notato una fretta costante nel bruciare i tempi".