Berrettini conferma l'ingresso di Enqvist nel suo staff: "Una persona super"

Thomas Enqvist entra a far parte dello staff tecnico di Matteo Berrettini. L'ex tennista aveva già affiancato il romano nella pre stagione: era apparso insieme a Berrettini durante un allenamento a Dubai svolto insieme a Jannik Sinner. Ora è arrivato l'annuncio ufficiale. L'ex numero quattro delle classifiche Atp lavorerà con l'azzurro e affiancherà Alessandro Bega a partire dal Masters 1000 di Indian Wells, che vedrà l'esordio di Berrettini contro Mannarino.

Berrettini conferma l'ingresso di Enqvist nello staff "Abbiamo preso questa decisione di farci aiutare da Thomas Enqvist", ha ribadito il tennista romano. "Dico abbiamo proprio in termini di team, perché è qualcosa che nasce ovviamente da me, ma che poi segue le idee di tutta la squadra. Thomas è una persona super con cui avevo già avuto modo di lavorare in Laver Cup. Ci eravamo trovati molto bene. Stiamo lavorando tanto sul fatto di riportare buone energie in campo, di pensare positivo, di avere tanta fiducia nel mio tennis, in quello che ho fatto, in quello che farò e in quello che faccio".

