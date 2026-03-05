Corriere dello Sport.it
giovedì 5 marzo 2026
Devastato dai crampi, Berrettini crolla a terra dopo aver battuto Mannarino

Matteo perde (male) il primo set, poi reagisce: solo l'intervento del fisioterapista gli consente di rialzarsi dopo la battaglia
Alzi la mano chi, nella notte italiana - pomeriggio a Indian Wells - dopo aver visto Matteo Berrettini perdere male il primo set contro Mannarino pensava che l'azzurro potesse passare il turno. E invece, dopo il 4-6 iniziale, con due 7-5 in due ore e 50 minuti di battaglia, Berrettini va al turno successivo. Dopo il match point crolla a terra devastato dai crampi e solo l'intervento del fisioterapista gli consente di rialzarsi, fare interviste, qualche selfie e tornare dentro.

Berrettini, cosa ha detto dopo la vittoria a Indian Wells

I crampi, d'altronde, lo avevano infastidito già dall'inizio del set: "Ho rischiato, sarebbe stato difficile andare avanti", le sue parole dopo il dritto finale vincente al termine di un terzo set epico. Social impazziti. Per tutti un commento di un utente: "Nessuno ama questo sport più di Berrettini". Il quale, adesso, si regala una sfida contro Zverev, il numero quatto al mondo. Se il fisico gli desse tregua...

 

Tutte le news di Berrettini

