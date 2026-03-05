Devastato dai crampi, Berrettini crolla a terra dopo aver battuto Mannarino
Alzi la mano chi, nella notte italiana - pomeriggio a Indian Wells - dopo aver visto Matteo Berrettini perdere male il primo set contro Mannarino pensava che l'azzurro potesse passare il turno. E invece, dopo il 4-6 iniziale, con due 7-5 in due ore e 50 minuti di battaglia, Berrettini va al turno successivo. Dopo il match point crolla a terra devastato dai crampi e solo l'intervento del fisioterapista gli consente di rialzarsi, fare interviste, qualche selfie e tornare dentro.
Berrettini, cosa ha detto dopo la vittoria a Indian Wells
I crampi, d'altronde, lo avevano infastidito già dall'inizio del set: "Ho rischiato, sarebbe stato difficile andare avanti", le sue parole dopo il dritto finale vincente al termine di un terzo set epico. Social impazziti. Per tutti un commento di un utente: "Nessuno ama questo sport più di Berrettini". Il quale, adesso, si regala una sfida contro Zverev, il numero quatto al mondo. Se il fisico gli desse tregua...