Devastato dai crampi, Berrettini crolla a terra dopo aver battuto Mannarino

Alzi la mano chi, nella notte italiana - pomeriggio a Indian Wells - dopo aver visto Matteo Berrettini perdere male il primo set contro Mannarino pensava che l'azzurro potesse passare il turno. E invece, dopo il 4-6 iniziale, con due 7-5 in due ore e 50 minuti di battaglia, Berrettini va al turno successivo. Dopo il match point crolla a terra devastato dai crampi e solo l'intervento del fisioterapista gli consente di rialzarsi, fare interviste, qualche selfie e tornare dentro.