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Berrettini-Vacherot, terzo turno Masters 1000 Miami: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Dopo le vittorie ai danni di Muller e Bublik, il tennista azzurro va a caccia del tris in Florida: se la vedrà contro la favola dello scorso torneo di Shanghai
2 min
TagsMatteo Berrettinimasters 1000 miami

Matteo Berrettini affronterà Valentin Vacherot al terzo turno del Masters 1000 di Miami. Il torneo che rischiava di essere ricordato come quello dell'uscita dalla top 100 potrebbe invece essere quello della rinascita per il ventinovenne romano, che dopo il comodo successo all'esordio contro Alexandre Muller ha ottenuto una splendida vittoria ai danni del numero 11 al mondo Bublik, sempre in due set. E secondo i bookmakers partirà leggermente favorito anche contro il monegasco Vacherot, protagonista di uno splendido trionfo nel 2025 a Shanghai ma con meno esperienza a certi livelli. In caso di vittoria, Berrettini tornerebbe virtualmente tra i primi 80 del mondo.

Berrettini-Vacherot, quando si gioca

La sfida tra Berrettini e Vacherot, valida per il terzo turno del Masters 1000 di Miami, è in programma domenica 22 marzo come quinto e ultimo match di giornata sul Grandstand. Non comincerà prima della mezzanotte italiana.

I precedenti tra Berrettini e Vacherot

I due tennisti non si sono mai sfidati in carriera, né a livello ATP né nel circuito Challenger.

Dove vedere la partita in tv

Il match tra Berrettini e Vacherot sarà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis come canali di riferimento per il Masters 1000 di Miami. Sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

Masters 1000 Miami, il montepremi

PRIMO TURNO – $ 24.335

SECONDO TURNO – $ 36.110

TERZO TURNO – $ 61.865

QUARTO TURNO – $ 105.720

QUARTI DI FINALE – $ 193.645

SEMIFINALE – $ 340.190

FINALISTA – $ 612.340

VINCITORE – $ 1.151.380

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Berrettini

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