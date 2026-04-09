Berrettini attardato in classifica

Il match perso da Vavassori e Berrettini è durato un'ora e 22 minuti e il tie-break si è chiuso con un netto 7-1 per gli avversari degli azzurri. Berrettini è attualmente numero 90 del mondo in singolare (ma è stato numero 6 nel 2022) e numero 583 nel ranking Atp del doppio (ma la sua migliore classifica è 105° posto nel 2019). Nel 2026 il tennista romano non ha mai superato più di tre turni in un torneo.