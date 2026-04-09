Giornata da dimenticare per Berrettini: fuori anche nel doppio a Montecarlo
MONTECARLO (Principato di Monaco) - Giornata davvero da dimenticare per Matteo Berrettini, eliminato sia in singolare che nel doppio al torneo Masters 1000 di Montecarlo. Il 30enne tennista romano, battuto in mattinata da Fonseca con un perentorio 6-3, 6-2, è poi tornato in campo in coppia con Andrea Vavassori, perdendo 6-3, 7-6 al secondo turno del torneo di doppio contro i numeri 3 del tabellone, il finlandese Harri Heliovaara e il britannico Henry Patten.
Berrettini attardato in classifica
Il match perso da Vavassori e Berrettini è durato un'ora e 22 minuti e il tie-break si è chiuso con un netto 7-1 per gli avversari degli azzurri. Berrettini è attualmente numero 90 del mondo in singolare (ma è stato numero 6 nel 2022) e numero 583 nel ranking Atp del doppio (ma la sua migliore classifica è 105° posto nel 2019). Nel 2026 il tennista romano non ha mai superato più di tre turni in un torneo.