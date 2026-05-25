Berrettini-Rinderknech, secondo turno Roland Garros: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Sarà il francese Arthur Rinderknech l'avversario di Matteo Berrettini al secondo turno del Roland Garros . Il tennista italiano ha esordito nello Slam parigino con una convincente vittoria in quattro set ai danni dell'ungherese Marton Fucsovics , numero 65 ATP. Se la vedrà ora contro la ventiduesima testa di serie, che di set per piegare il qualificato Jurij Rodionov ne ha impiegati tre. Ovviamente l'azzurro non partirà favorito, tuttavia non si tratta di un impegno proibitivo , anche se una difficoltà extra sarà rappresentata dal fattore ambientale dato che il pubblico di casa sosterrà il proprio beniamino. Comunque vada, per Matteo è già stato importante vincere un match in un torneo al quale non prendeva parte dal lontano 2021.

Berrettini-Rinderknech, orario e quando si gioca

La partita tra Matteo Berrettini e Arthur Rinderknech, valida per il secondo turno del Roland Garros, è in programma giovedì 28 maggio con orario e campo ancora da definire.

I precedenti tra Berrettini e Rinderknech

Il francese ha vinto l'unico confronto diretto, allo US Open del 2023. Non fu però un match che si concluse dato che Matteo fu costretto a ritirarsi per infortunio sul punteggio di 6-4 5-3 in favore del suo avversario.

Dove vedere la partita in tv

Il Roland-Garros viene trasmesso in diretta streaming su Eurosport 1, Eurosport 2, DAZN, Discovery Plus, HBO Max, Tim Vision e Prime Video Channels. Non è prevista alcuna diretta tv.

Roland Garros, il monterpremi

PRIMO TURNO – €87,000

SECONDO TURNO – €130,000

TERZO TURNO – €187,000

OTTAVI DI FINALE – €285,000

QUARTI DI FINALE – €470,000

SEMIFINALE – €750,000

FINALE – €1,400,000

VITTORIA – €2,800,000