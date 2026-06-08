Berrettini torna a sorridere, sarà a Wimbledon: "Sto già lavorando per essere al top"

ROMA - Sospiro di sollievo per Matteo Berrettini dopo la grande paura di Parigi, dove è uscito di scena per ritiro nei quarti di finale contro l'altro azzurro Matteo Arnaldi e aveva preoccupato i tifosi con le parole pronunciate al termine del match per spiegare la natura del suo infortunio all'anca. Ora, a distanza di cinque giorni dal ko sulla terra rossa dello Slam parigino, i l 30enne tennista romano (risalito dal 105° al 48° posto del ranking Atp) , tranquillizza tutti sui suoi profili social e fa rotta sull'erba di Wimbledon (terzo Slam della stagione) .

Berrettini punta Wimbledon: l'annuncio sui social

"Lascio Parigi con il sorriso sulle labbra grazie alle fantastiche partite che ho giocato e perché gli esami effettuati negli ultimi giorni non hanno rilevato lesioni muscolari significative! - ha scritto Berrettini in un post pubblicato su Instagram -. Sto già lavorando alla riabilitazione con l'obiettivo di arrivare a Wimbledon nella migliore forma possibile! In queste due settimane, e soprattutto dopo il mio ritiro, ho sentito un'ondata di affetto e sostegno che mi ha fatto sentire ancora una volta grato e fortunato di avere una famiglia, una squadra, degli amici e dei tifosi così fantastici al mio fianco! Grazie, sempre".

Matteo specialista dell'erba: una finale nello Slam londinese e 4 titoli

Un rapporto speciale quello con Wimbledon per Berrettini, che dello Slam londinese è stato finalista nel 2021 (sconfitto in quattro set dal serbo Novak Djokovic). Ottimo il suo feeling con l'erba, superficie sulla quale ha conquistato quattro dei suoi 10 titoli Atp: sempre a Londra l'azzurro ha vinto due volte di fila l'Atp 500 del Queen's (nel 2021 e nel 2022), mentre altri due trionfi sono arrivati nell'Atp 250 di Stoccarda (2019 e 2022) dove invece perse in finale nel 2024.