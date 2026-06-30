Berrettini-Fils, secondo turno Wimbledon: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Matteo Berrettini e Arthur Fils saranno avversari nel secondo turno di Wimbledon . Promette spettacolo il match in programma sui prati di Church Road che mette di fronte un ex finalista del torneo e uno dei giovani più promettenti del circuito. L'azzurro, fermo dal Roland-Garros, ha esordito con un successo in quattro set (tutti finiti al tie-break) contro Stan Wawrinka . Il francese, ai box addirittura dagli Internazionali d'Italia, ha invece superato comodamente il belga Raphael Collignon.

Berrettini-Fils, data e orario

La sfida tra Matteo Berrettini e Arthur Fils, valida per il secondo turno di Wimbledon, è in programma giovedì 2 luglio con orario e campo ancora da definire.

Berrettini-Fils, i precedenti

L'unico confronto diretto tra i due ha visto prevalere il francese. Era l'ATP 500 di Tokyo del 2024 e Matteo fu costretto al ritiro a inizio secondo set.

Dove vedere il match in tv

Tutte le partite di Wimbledon vengono trasmesse in diretta tv sui canali di Sky Sport e in streaming sulla piattaforma NOW.

Wimbledon, il montepremi

PRIMO TURNO – €92.722

SECONDO TURNO – €146.038

TERZO TURNO – €214.421

OTTAVI DI FINALE – €347.309

QUARTI DI FINALE – €556.335

SEMIFINALE – €1.043.128

FINALISTA – €2.086.255

VINCITRICE – €4.172.510