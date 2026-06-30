Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 30 giugno 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Berrettini-Fils, secondo turno Wimbledon: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Dopo l'incredibile vittoria al debutto contro Wawrinka, Matteo è atteso da un altro impegno complicato sui prati londinesi contro un avversario francese
2 min
TagsMatteo BerrettiniWimbledon

Matteo Berrettini e Arthur Fils saranno avversari nel secondo turno di Wimbledon. Promette spettacolo il match in programma sui prati di Church Road che mette di fronte un ex finalista del torneo e uno dei giovani più promettenti del circuito. L'azzurro, fermo dal Roland-Garros, ha esordito con un successo in quattro set (tutti finiti al tie-break) contro Stan Wawrinka. Il francese, ai box addirittura dagli Internazionali d'Italia, ha invece superato comodamente il belga Raphael Collignon.

Berrettini-Fils, data e orario

La sfida tra Matteo Berrettini e Arthur Fils, valida per il secondo turno di Wimbledon, è in programma giovedì 2 luglio con orario e campo ancora da definire.

Berrettini-Fils, i precedenti

L'unico confronto diretto tra i due ha visto prevalere il francese. Era l'ATP 500 di Tokyo del 2024 e Matteo fu costretto al ritiro a inizio secondo set.

Dove vedere il match in tv

Tutte le partite di Wimbledon vengono trasmesse in diretta tv sui canali di Sky Sport e in streaming sulla piattaforma NOW.

Wimbledon, il montepremi

PRIMO TURNO – €92.722

SECONDO TURNO –  €146.038

TERZO TURNO – €214.421

OTTAVI DI FINALE –  €347.309

QUARTI DI FINALE –  €556.335

SEMIFINALE – €1.043.128

FINALISTA –  €2.086.255

VINCITRICE –  €4.172.510

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Berrettini

Da non perdere

Swiatek scoppia a piangere dopo la vittoriaDjokovic chiede una rivoluzione totale

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS