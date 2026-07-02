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giovedì 2 luglio 2026
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Berrettini al terzo turno di Wimbledon: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Il tennista azzurro ha ottenuto un convincente successo in quattro set ai danni di Fils, proseguendo il suo cammino nello Slam londinese
2 min
TagsMatteo BerrettiniWimbledon

Il torneo di Wimbledon torna a regalare soddisfazioni a Matteo Berrettini. Finalista nel 2021, quest'anno ha raggiunto il terzo turno grazie a due splendide vittorie in quattro set. Dopo il successo ai danni di Stan Wawrinka, piegato in quattro tie-break, il trentenne romano ha sconfitto contro pronostico il francese Arthur Fils. 6-4 7-5 3-6 6-3 il punteggio di un match durato poco meno di tre ore che ha fatto felici gli spettatori del Centrale, i quali hanno potuto assistere a una grande prova dell'azzurro. L'asticella inevitabilmente si alza con il passare dei turni, ma questo Berrettini ha tutte le carte in regola per ambire a fare ancora tanta strada.

Berrettini al terzo turno, data e orario

La prossima sfida di Matteo Berrettini, valida per il terzo turno di Wimbledon, è in programma sabato 4 luglio con orario e campo ancora da definire.

Berrettini, prossimo avversario

Matteo attende il vincente della sfida tra il ceco Jakub Mensik e il bulgaro Grigor Dimitrov, attualmente in corso sul Centrale.

Dove vedere la partita in tv

Tutti i match di Wimbledon vengono trasmesse in diretta tv sui canali di Sky Sport e in streaming sulla piattaforma NOW.

Wimbledon, il montepremi

PRIMO TURNO – €92.722

SECONDO TURNO –  €146.038

TERZO TURNO – €214.421

OTTAVI DI FINALE –  €347.309

QUARTI DI FINALE –  €556.335

SEMIFINALE – €1.043.128

FINALISTA –  €2.086.255

VINCITRICE –  €4.172.510

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Berrettini

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