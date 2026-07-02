Berrettini al terzo turno di Wimbledon: orario, quando si gioca e dove vederla in tv
Il torneo di Wimbledon torna a regalare soddisfazioni a Matteo Berrettini. Finalista nel 2021, quest'anno ha raggiunto il terzo turno grazie a due splendide vittorie in quattro set. Dopo il successo ai danni di Stan Wawrinka, piegato in quattro tie-break, il trentenne romano ha sconfitto contro pronostico il francese Arthur Fils. 6-4 7-5 3-6 6-3 il punteggio di un match durato poco meno di tre ore che ha fatto felici gli spettatori del Centrale, i quali hanno potuto assistere a una grande prova dell'azzurro. L'asticella inevitabilmente si alza con il passare dei turni, ma questo Berrettini ha tutte le carte in regola per ambire a fare ancora tanta strada.
Berrettini al terzo turno, data e orario
La prossima sfida di Matteo Berrettini, valida per il terzo turno di Wimbledon, è in programma sabato 4 luglio con orario e campo ancora da definire.
Berrettini, prossimo avversario
Matteo attende il vincente della sfida tra il ceco Jakub Mensik e il bulgaro Grigor Dimitrov, attualmente in corso sul Centrale.
Dove vedere la partita in tv
Tutti i match di Wimbledon vengono trasmesse in diretta tv sui canali di Sky Sport e in streaming sulla piattaforma NOW.
Wimbledon, il montepremi
PRIMO TURNO – €92.722
SECONDO TURNO – €146.038
TERZO TURNO – €214.421
OTTAVI DI FINALE – €347.309
QUARTI DI FINALE – €556.335
SEMIFINALE – €1.043.128
FINALISTA – €2.086.255
VINCITRICE – €4.172.510