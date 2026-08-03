Masters 1000 Montreal, oggi Berrettini-Navone: a che ora, canale e dove vederla in tv
Posticipato di ventiquattro ore il debutto di Matteo Berrettini nel Masters 1000 di Montreal. Il tennista azzurro, che si presenta ai nastri di partenza del torneo canadese da numero 41 del mondo, avrebbe dovuto sfidare nella giornata inaugurale l'argentino Mariano Navone, n. 44 ATP. La pioggia ha però impedito il regolare svolgimento dell'incontro - e compromesso l'intera domenica -, dunque l'esordio del trentenne romano è slittato. Poco cambia perché il suo obiettivo rimane quello di partire con il piede giusto e raggiungere il secondo turno, dove ad attendere il vincente del match c'è il monegasco Valentin Vacherot, quattordicesima forza del seeding
Berrettini-Navone, data e orario
La partita tra Matteo Berrettini e Mariano Navone, valevole per il primo turno del Masters 1000 di Montreal, è prevista per lunedì 3 agosto alle 17:00 ore italiane sul Rogers Court, secondo campo per importanza.
Berrettini-Navone: H2H, quote, favorito
I confronti diretti sorridono a Matteo, avanti 3-0 nel computo totale. Tutti e tre i suoi successi sono arrivati sulla terra rossa: due nel circuito maggiore e uno a livello Challenger, seppur nel prestigioso 175 di Cagliari. Un solo set perso dall'azzurro - il primo in assoluto disputato, nel 2024 -, che proverà a beneficiare di una superficie come il cemento che si sposa indubbiamente meglio con il suo gioco. Non a caso sarà lui a scendere in campo con i favori del pronostico secondo i bookmakers. Per Berrettini si tratta del primo torneo dopo Wimbledon: in seguito al suo ultimo match contro Grigor Dimitrov, risalente esattamente a un mese fa, ha infatti deciso di saltare i tornei sulla terra rossa europea (Gstaad e Kitzbuhel) per tornare direttamente sul cemento nordamericano.
Berrettini-Navone, dove vederla in tv e streaming
L'esordio a Montreal di Matteo Berrettini verrà trasmesso in esclusiva da Sky, che detiene i diritti dell'evento. I canali di riferimento per guardare il match in tv saranno con Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Disponibile inoltre una diretta streaming su NOW, applicazione dedicata agli utenti abbonati ai servizi che è possibile scaricare attraverso gli store Apple e Android.
Masters 1000 Montreal, il montepremi
PRIMO TURNO – $ 24.335
SECONDO TURNO – $ 36.110
TERZO TURNO – $ 61.865
OTTAVI DI FINALE – $ 105.720
QUARTI DI FINALE – $ 193.645
SEMIFINALE – $ 340.190
FINALISTA – $ 612.340
VINCITORE –$ 1.151.420