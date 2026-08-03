Masters 1000 Montreal, oggi Berrettini-Navone: a che ora, canale e dove vederla in tv

Posticipato di ventiquattro ore il debutto di Matteo Berrettini nel Masters 1000 di Montreal . Il tennista azzurro, che si presenta ai nastri di partenza del torneo canadese da numero 41 del mondo, avrebbe dovuto sfidare nella giornata inaugurale l'argentino Mariano Navone , n. 44 ATP. La pioggia ha però impedito il regolare svolgimento dell'incontro - e compromesso l'intera domenica -, dunque l'esordio del trentenne romano è slittato. Poco cambia perché il suo obiettivo rimane quello di partire con il piede giusto e raggiungere il secondo turno, dove ad attendere il vincente del match c'è il monegasco Valentin Vacherot , quattordicesima forza del seeding

Berrettini-Navone, data e orario

La partita tra Matteo Berrettini e Mariano Navone, valevole per il primo turno del Masters 1000 di Montreal, è prevista per lunedì 3 agosto alle 17:00 ore italiane sul Rogers Court, secondo campo per importanza.

Berrettini-Navone: H2H, quote, favorito

I confronti diretti sorridono a Matteo, avanti 3-0 nel computo totale. Tutti e tre i suoi successi sono arrivati sulla terra rossa: due nel circuito maggiore e uno a livello Challenger, seppur nel prestigioso 175 di Cagliari. Un solo set perso dall'azzurro - il primo in assoluto disputato, nel 2024 -, che proverà a beneficiare di una superficie come il cemento che si sposa indubbiamente meglio con il suo gioco. Non a caso sarà lui a scendere in campo con i favori del pronostico secondo i bookmakers. Per Berrettini si tratta del primo torneo dopo Wimbledon: in seguito al suo ultimo match contro Grigor Dimitrov, risalente esattamente a un mese fa, ha infatti deciso di saltare i tornei sulla terra rossa europea (Gstaad e Kitzbuhel) per tornare direttamente sul cemento nordamericano.

Berrettini-Navone, dove vederla in tv e streaming

L'esordio a Montreal di Matteo Berrettini verrà trasmesso in esclusiva da Sky, che detiene i diritti dell'evento. I canali di riferimento per guardare il match in tv saranno con Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Disponibile inoltre una diretta streaming su NOW, applicazione dedicata agli utenti abbonati ai servizi che è possibile scaricare attraverso gli store Apple e Android.

Masters 1000 Montreal, il montepremi

PRIMO TURNO – $ 24.335

SECONDO TURNO – $ 36.110

TERZO TURNO – $ 61.865

OTTAVI DI FINALE – $ 105.720

QUARTI DI FINALE – $ 193.645

SEMIFINALE – $ 340.190

FINALISTA – $ 612.340

VINCITORE –$ 1.151.420