Berrettini-Navone diretta Masters 1000 Montreal: segui il match del primo turno. Tennis oggi LIVE

MONTREAL (CANADA) - Posticipato di ventiquattro ore il debutto di Matteo Berrettini al Masters 1000 di Montreal. Il tennista azzurro, che si presenta ai nastri di partenza del torneo canadese da numero 41 del mondo, avrebbe dovuto sfidare nella giornata inaugurale l'argentino Mariano Navone, n. 44 del ranking Atp. La pioggia ha però impedito il regolare svolgimento dell'incontro - compromettendo l'intero programma domenicale -, dunque l'esordio del trentenne romano è slittato. Poco cambia perché il suo obiettivo rimane quello di partire con il piede giusto e staccare il pass per il secondo turno, dove ad attendere il vincente del match c'è il monegasco Valentin Vacherot, quattordicesima forza del seeding. Segui la diretta della partita sul sito de 'Il Corriere dello Sport - Stadio' .

17:10

L'assenza dei big uno stimolo in più per Berrettini

Al Masters 1000 di Montreal saranno assenti Sinner, Djokovic e anche Alcaraz, che all'ultimo ha deciso di far slittare il suo rientro a Cincinnati: occasione ghiotta per Berrettini di fare strada nel torneo canadese, migliorare il suo Ranking Atp e riprendersi la ribalta in un grande torneo.

16:55

Berrettini-Navone slitta alle 18: la pioggia non dà tregua

Le condizioni meteo non danno tregua nemmeno oggi: la pioggia non dà tregua e gli organizzatori sono costretti a rinviare la partita che inizierà non prima delle 18.

16:50

"Sai come goderti la vita, eh", Alcaraz stuzzica Berrettini. Ma la risposta di Matteo non si fa attendere...

Il romano ha ricevuto numerosi commenti sotto l'ultimo post social dopo aver pubblicato alcune immagini di momenti fuori dal campo. LEGGI TUTTO

16:40

Berrettini, il possibile avversario al secondo turno

In caso di successo contro Navone, Matteo sfiderebbe al secondo turno il monegasco Valentin Vacherot, 14esima testa di serie del tabellone e bye al turno inaugurale dell'Open canadese.

16:30

Masters 1000 Montreal, il montepremi

PRIMO TURNO – $ 24.335

SECONDO TURNO – $ 36.110

TERZO TURNO – $ 61.865

OTTAVI DI FINALE – $ 105.720

QUARTI DI FINALE – $ 193.645

SEMIFINALE – $ 340.190

FINALISTA – $ 612.340

VINCITORE –$ 1.151.420

16:20

Berrettini-Navone, i precedenti

I confronti diretti sorridono a Matteo, avanti 3-0 nel computo totale. Tutti e tre i suoi successi sono arrivati sulla terra rossa: due nel circuito maggiore e uno a livello Challenger, seppur nel prestigioso 175 di Cagliari. Un solo set perso dall'azzurro - il primo in assoluto disputato, nel 2024 -, che proverà a beneficiare del cemento canadese che si sposa indubbiamente meglio con il suo stile di gioco.

16:10

Berrettini-Navone, dove vederla in tv e streaming

L'esordio a Montreal di Matteo Berrettini verrà trasmesso in esclusiva da Sky, che detiene i diritti dell'evento. I canali di riferimento per guardare il match in tv saranno con Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Disponibile inoltre una diretta streaming su NOW, applicazione dedicata agli utenti abbonati ai servizi che è possibile scaricare attraverso gli store Apple e Android.

16:00

Masters 1000 Montreal, Berrettini sfida Navone: data e orario

La partita tra l'azzurro e l'argentino, valevole per il primo turno del Masters 1000 di Montreal, è prevista per oggi -lunedì 3 agosto - alle 17 ora italiana sul Rogers Court, secondo campo per importanza dello Stade 'Iga'.

Rogers Court, Montreal (Canada)