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lunedì 3 agosto 2026
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Assurdo a Montreal, Berrettini in campo per meno di un game: gara sospesa per pioggia. E Navone reagisce così 

Il maltempo non dà tregua al Masters 1000 canadese: la sfida di Matteo, già slittata più volte, è finalmente iniziata salvo poi essere interrotta dopo appena 9 punti
2 min
TagsMatteo Berrettinimariano navonemasters 1000 montreal

Questo match non s'ha da fare. Sembra essere stregato l'incontro tra Matteo Berrettini e Mariano Navone, valido per il primo turno del Masters 1000 di Montreal. In programma domenica 2 agosto, è stato posticipato al giorno seguente a causa del maltempo. La pioggia ha però continuato ad abbattersi sulla città canadese anche lunedì, perciò l'orario d'inizio - fissato per le 17.00 italiane - è slittato ulteriormente. Finalmente il meteo sembrava aver dato un po' di tregua e, approfittando dell'assenza di pioggia, i due giocatori sono scesi in campo per cominciare il loro match. L'epilogo, tuttavia, è stato il più crudele possibile.

Berrettini-Navone: cos'è successo

Berrettini e Navone hanno fatto il loro ingresso sul Rogers Court e, dopo il breve riscaldamento di rito, hanno finalmente dato inizio alla partita. Neppure il tempo di portare a termine il primo game che gli ombrelli si sono riaperti in tribuna e l'arbitro ha decretato la sospensione. In totale i due giocatori hanno disputato appena nove punti, con Matteo che ha mancato ben tre palle break. Il game è stato invece interrotto su una chance di 1-0 in favore di Navone che, in un misto tra incredulità e sconsolatezza, si è seduto sul campo sorridendo in maniera sarcastica in direzione del suo angolo.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Berrettini

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