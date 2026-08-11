Berrettini non contiene la rabbia a Cincinnati: scaglia la racchetta sugli spalti durante l'allenamento

Gli ultimi mesi non sono stati facili per Matteo Berrettini, che dopo i quarti di finale raggiunti al Roland-Garros ha faticato a ritrovare il suo miglior tennis. L'infortunio che l'ha costretto al ritiro contro Matteo Arnaldi a Parigi ha compromesso la sua stagione su erba: nonostante una bella vittoria contro Arthur Fils a Wimbledon, è uscito di scena al terzo turno per mano di Grigor Dimitrov. Poi ancora problemi fisici e forfait dagli ATP 250 di Gstaad e Kitzbuhel. Tornato in campo nel Masters 1000 di Montreal, è apparso in ritardo di condizione e ha subito una deludente sconfitta all'esordio contro Mariano Navone. Il suo prossimo torneo sarà un altro 1000, quello di Cincinnati, ma le immagini che arrivano dall'Ohio non sono particolarmente incoraggianti. Durante un allenamento a pochi giorni dall'inizio del torneo, Berrettini è stato protagonista di un gesto di frustrazione diventato ben presto virale.