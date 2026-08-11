Berrettini non contiene la rabbia a Cincinnati: scaglia la racchetta sugli spalti durante l'allenamento
Gli ultimi mesi non sono stati facili per Matteo Berrettini, che dopo i quarti di finale raggiunti al Roland-Garros ha faticato a ritrovare il suo miglior tennis. L'infortunio che l'ha costretto al ritiro contro Matteo Arnaldi a Parigi ha compromesso la sua stagione su erba: nonostante una bella vittoria contro Arthur Fils a Wimbledon, è uscito di scena al terzo turno per mano di Grigor Dimitrov. Poi ancora problemi fisici e forfait dagli ATP 250 di Gstaad e Kitzbuhel. Tornato in campo nel Masters 1000 di Montreal, è apparso in ritardo di condizione e ha subito una deludente sconfitta all'esordio contro Mariano Navone. Il suo prossimo torneo sarà un altro 1000, quello di Cincinnati, ma le immagini che arrivano dall'Ohio non sono particolarmente incoraggianti. Durante un allenamento a pochi giorni dall'inizio del torneo, Berrettini è stato protagonista di un gesto di frustrazione diventato ben presto virale.
Berrettini e il gesto di rabbia a Cincinnati
Nel corso di una sessione d'allenamento sui campi in cemento del Lindner Family Tennis Center, Matteo ha sfogato tutta la sua rabbia. Nel video pubblicato da Tennis Channel si vede l'azzurro colpire un rovescio e subito dopo, in preda alla frustrazione, scagliare la racchetta sugli spalti (fortunatamente vuoti). Vista l'assenza di spettatori non sono stati registrati danni di alcun tipo. A preoccupare è invece il linguaggio del corpo di Matteo, che a testa bassa ha scavalcato i tabelloni pubblicitari e ha salito le scale per andare a recuperare la sua racchetta, prima di fare ritorno in campo. Un gesto che conferma il momento difficile dell'azzurro, il quale tenterà di riscattarsi proprio in Ohio, magari beneficiando di un sorteggio favorevole.
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