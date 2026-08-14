Berrettini-Droguet, primo turno Masters 1000 Cincinnati: orario, quando si gioca e dove vederla in tv
Matteo Berrettini sfida il francese Titouan Droguet nel primo del Masters 1000 di Cincinnati. Esordio alla portata per il tennista azzurro, che va a caccia di vittorie e buone sensazioni dopo la sconfitta al debutto a Montreal per mano di Mariano Navone, in quello che era il suo primo match dopo Wimbledon. Berrettini non è apparso particolarmente sereno negli ultimi giorni - eloquente il gesto di rabbia in allenamento proprio a Cincinnati -, ma scenderà in campo con i favori del pronostico contro un avversario proveniente dalle qualificazioni e che non ha mai debuttato in top 100 (attualmente è numero 111 del mondo). In palio un posto al secondo turno contro Jiri Lehecka.
Berrettini-Droguet, quando si gioca il match
L'incontro tra Matteo Berrettini e Titouan Droguet, valevole per il primo turno del Masters 1000 di Cincinnati, è in programma venerdì 14 agosto come secondo match dalle 17 italiane sul Tony Trabert Stadium 3 (al termine di Shimabukuro-Hurkacz).
I precedenti tra Berrettini e Droguet
Nessun confronto diretto tra i due giocatori, che si affronteranno dunque per la prima volta proprio a Cincinnati.
Berrettini-Droguet, dove vederla in tv
La sfida verrà trasmessa in esclusiva da Sky, con Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno come canali di riferimento per il Masters 1000 di Cincinnati. Sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW, applicazione dedicata agli utenti abbonati ai servizi e scaricabile tramite gli store Apple e Android.
Masters 1000 Cincinnati, il montepremi
PRIMO TURNO – $ 24.335 (10 punti)
SECONDO TURNO – $ 36.110 (30 punti)
TERZO TURNO –$ 61.865 (50 punti)
OTTAVI DI FINALE – $ 105.720 (100 punti)
QUARTI DI FINALE – $ 193.645 (200 punti)
SEMIFINALI – $ 340.190 (400 punti)
FINALISTA – $ 612.340 (650 punti)
VINCITORE – $ 1.151.380 (1000 punti)
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