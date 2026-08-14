Berrettini-Droguet, primo turno Masters 1000 Cincinnati: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Matteo Berrettini sfida il francese Titouan Droguet nel primo del Masters 1000 di Cincinnati. Esordio alla portata per il tennista azzurro, che va a caccia di vittorie e buone sensazioni dopo la sconfitta al debutto a Montreal per mano di Mariano Navone, in quello che era il suo primo match dopo Wimbledon. Berrettini non è apparso particolarmente sereno negli ultimi giorni - eloquente il gesto di rabbia in allenamento proprio a Cincinnati -, ma scenderà in campo con i favori del pronostico contro un avversario proveniente dalle qualificazioni e che non ha mai debuttato in top 100 (attualmente è numero 111 del mondo). In palio un posto al secondo turno contro Jiri Lehecka.