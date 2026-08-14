Atp Cincinnati, Berrettini ritrova la vittoria: superato Droguet al debutto

Buona la prima nel Masters 1000 statunitense che Matteo, che sconfigge in rimonta il qualificato francese e si qualifica per il secondo turno

2 min

Pubblicato il 14.08.2026, 20:49

Matteo Berrettinimasters 1000 cincinnati

Dopo quattro sconfitte consecutive, Matteo Berrettini torna finalmente a vincere un match nel Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro non conquistava una vittoria in Ohio dal 2021, quando sconfisse Albert Ramos, ma ha interrotto questo digiuno grazie al successo per 3-6 6-1 6-4 ai danni del qualificato Titouan Droguet (numero 111 del ranking ATP) in quest'edizione. Da sottolineare soprattutto la reazione dell'azzurro, che dopo il primo set ceduto poteva disunirsi - anche in virtù del momento difficili, certificato dalla recente sconfitta all'esordio in quel di Montreal e dal gesto di rabbia in allenamento - invece così non è stato e si è regalato l'accesso al secondo turno. Il suo prossimo avversario sarà il ceco Jiri Lehecka, numero 9 del seeding. Non ci sono precedenti tra i due giocatori.

Il racconto del match

Il primo set è stato dominato dai servizi: i game scivolavano via rapidi senza che il giocatore in risposta avesse la minima chance. Sembrava quasi scontato un epilogo come il tie-break, invece Matteo ha attraversato un passaggio a vuoto e ha subito il break nell'ottavo gioco. Droguet non ha tremato e ha chiuso 6-3. Poco male per Berrettini, bravo a reagire immediatamente e a dominare la seconda frazione. Dopo la palla break mancata nel secondo game, è andato a segno nei due seguenti turni di risposta e ha prevalso con un netto 6-1. Nel parziale decisivo è tornato a regnare l'equilibrio, interrottosi sul 3-3 grazie al primo allungo firmato da Berrettini, bravissimo poi a consolidare il vantaggio salvando una palla break nel game seguente. I brividi non sono mancati neppure nel momento di chiudere, ma il romano se l'è cavata ai vantaggi regalandosi il passaggio del turno.

Tutte le news
Berrettini

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS