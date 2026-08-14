Atp Cincinnati, Berrettini ritrova la vittoria: superato Droguet al debutto

Dopo quattro sconfitte consecutive, Matteo Berrettini torna finalmente a vincere un match nel Masters 1000 di Cincinnati . L'azzurro non conquistava una vittoria in Ohio dal 2021, quando sconfisse Albert Ramos, ma ha interrotto questo digiuno grazie al successo per 3-6 6-1 6-4 ai danni del qualificato Titouan Droguet (numero 111 del ranking ATP) in quest'edizione. Da sottolineare soprattutto la reazione dell'azzurro, che dopo il primo set ceduto poteva disunirsi - anche in virtù del momento difficili, certificato dalla recente sconfitta all'esordio in quel di Montreal e dal gesto di rabbia in allenamento - invece così non è stato e si è regalato l'accesso al secondo turno. Il suo prossimo avversario sarà il ceco Jiri Lehecka , numero 9 del seeding. Non ci sono precedenti tra i due giocatori.

Il racconto del match

Il primo set è stato dominato dai servizi: i game scivolavano via rapidi senza che il giocatore in risposta avesse la minima chance. Sembrava quasi scontato un epilogo come il tie-break, invece Matteo ha attraversato un passaggio a vuoto e ha subito il break nell'ottavo gioco. Droguet non ha tremato e ha chiuso 6-3. Poco male per Berrettini, bravo a reagire immediatamente e a dominare la seconda frazione. Dopo la palla break mancata nel secondo game, è andato a segno nei due seguenti turni di risposta e ha prevalso con un netto 6-1. Nel parziale decisivo è tornato a regnare l'equilibrio, interrottosi sul 3-3 grazie al primo allungo firmato da Berrettini, bravissimo poi a consolidare il vantaggio salvando una palla break nel game seguente. I brividi non sono mancati neppure nel momento di chiudere, ma il romano se l'è cavata ai vantaggi regalandosi il passaggio del turno.