Berrettini-Lehecka, secondo turno Masters 1000 Cincinnati: orario, quando si gioca e dove vederla in tv
È cominciato con una vittoria il cammino nel Masters 1000 di Cincinnati di Matteo Berrettini, che ha superato in tre set il qualificato Titouan Droguet ritrovando una vittoria che mancava da Wimbledon. L'azzurro si è così regalato un big match contro il ceco Jiri Lehecka, numero 14 del mondo e nona testa di serie. A scendere in campo con i favori del pronostico sarà proprio quest'ultimo, ma Berrettini proverà a dire la sua, anche in virtù del ritrovato successo a Cincinnati: era da ben cinque anni (sempre out all'esordio dal 2022) che non vinceva un match in Ohio. In caso di successo al secondo turno contro Lehecka se la vedrebbe poi contro uno tra Yannick Hanfmann e Arthur Fils.
Berrettini-Lehecka, quando si gioca il match
L'incontro tra Matteo Berrettini e Jiri Lehecka, valido per il secondo turno del Masters 1000 di Cincinnati, è in programma sabato 15 agosto con orario e campo ancora da definire.
I precedenti tra Berrettini e Lehecka
I due giocatori non si sono mai sfidati in carriera: il primo confronto diretto sarà proprio quello di scena a Cincinnati.
Berrettini-Lehecka, dove vederla in tv
La partita verrà trasmessa in esclusiva da Sky, con Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno come canali di riferimento per il Masters 1000 di Cincinnati. Sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW, applicazione dedicata agli utenti abbonati ai servizi e scaricabile tramite gli store Apple e Android.
Masters 1000 Cincinnati, il montepremi
PRIMO TURNO – $ 24.335 (10 punti)
SECONDO TURNO – $ 36.110 (30 punti)
TERZO TURNO –$ 61.865 (50 punti)
OTTAVI DI FINALE – $ 105.720 (100 punti)
QUARTI DI FINALE – $ 193.645 (200 punti)
SEMIFINALI – $ 340.190 (400 punti)
FINALISTA – $ 612.340 (650 punti)
VINCITORE – $ 1.151.380 (1000 punti)
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