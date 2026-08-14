Berrettini-Lehecka, secondo turno Masters 1000 Cincinnati: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

È cominciato con una vittoria il cammino nel Masters 1000 di Cincinnati di Matteo Berrettini, che ha superato in tre set il qualificato Titouan Droguet ritrovando una vittoria che mancava da Wimbledon. L'azzurro si è così regalato un big match contro il ceco Jiri Lehecka, numero 14 del mondo e nona testa di serie. A scendere in campo con i favori del pronostico sarà proprio quest'ultimo, ma Berrettini proverà a dire la sua, anche in virtù del ritrovato successo a Cincinnati: era da ben cinque anni (sempre out all'esordio dal 2022) che non vinceva un match in Ohio. In caso di successo al secondo turno contro Lehecka se la vedrebbe poi contro uno tra Yannick Hanfmann e Arthur Fils.