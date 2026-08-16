Berrettini saluta Cincinnati: out al secondo turno contro Lehecka

Con la sconfitta di Matteo Berrettini si è chiuso un Ferragosto da incubo per il tennis italiano nel Masters 1000 di Cincinnati . Dopo che la giornata era stata inaugurata dal successo di Flavio Cobolli , sono arrivate quattro battute d'arresto: l'ultima è stata quella del trentenne romano, superato per 6-4 6-7 6-3 dal ceco Jiri Lehecka (numero 14 del mondo e nona testa di serie) al termine di una battaglia di quasi due ore e mezza. Come prevedibile, la sfida si è decisa su pochi punti e a fare la differenza è stato il servizio: Lehecka ha messo a segno 13 ace e annullato tutte e 4 le palle break concesse; Berrettini ha invece perso la battuta in due occasioni e, pur avendo vinto il tie-break del secondo set, è stato sconfitto alla distanza, salutando così Cincinnati.

Il racconto della partita

Il match è cominciato subito in salita per Berrettini, che ha subito un break nel terzo gioco e ha dovuto inseguire fin dall'inizio. La chance per rientrare ce l'ha avuta nell'ottavo gioco, ma il suo avversario ha cancellato una palla break e poco dopo ha chiuso 6-3. Non è tardata ad arrivare la reazione di Matteo, il quale è stato un martello al servizio nel secondo set: appena cinque i punti persi. Non è però riuscito a conquistare il break nonostante un set point sul 5-4 e il game del 6-5 andato ai vantaggi. Poco male perché ha dominato il tie-break e, con un netto 7-3, ha ristabilito la parità. Ancora una volta ha però pagato una partenza a rilento: Lehecka si è procurato due chance di break nel primo turno di risposta e un'altra nel seguente, andando a segno e allungando. Proprio nel momento in cui serviva per chiudere, sul 5-3, ha offerto a Berrettini due opportunità per rientrare nel match. Purtroppo Matteo non è riuscito a sfruttarle e ha capitolato per 6-4.