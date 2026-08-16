Berrettini saluta Cincinnati: out al secondo turno contro Lehecka
Con la sconfitta di Matteo Berrettini si è chiuso un Ferragosto da incubo per il tennis italiano nel Masters 1000 di Cincinnati. Dopo che la giornata era stata inaugurata dal successo di Flavio Cobolli, sono arrivate quattro battute d'arresto: l'ultima è stata quella del trentenne romano, superato per 6-4 6-7 6-3 dal ceco Jiri Lehecka (numero 14 del mondo e nona testa di serie) al termine di una battaglia di quasi due ore e mezza. Come prevedibile, la sfida si è decisa su pochi punti e a fare la differenza è stato il servizio: Lehecka ha messo a segno 13 ace e annullato tutte e 4 le palle break concesse; Berrettini ha invece perso la battuta in due occasioni e, pur avendo vinto il tie-break del secondo set, è stato sconfitto alla distanza, salutando così Cincinnati.
Il racconto della partita
Il match è cominciato subito in salita per Berrettini, che ha subito un break nel terzo gioco e ha dovuto inseguire fin dall'inizio. La chance per rientrare ce l'ha avuta nell'ottavo gioco, ma il suo avversario ha cancellato una palla break e poco dopo ha chiuso 6-3. Non è tardata ad arrivare la reazione di Matteo, il quale è stato un martello al servizio nel secondo set: appena cinque i punti persi. Non è però riuscito a conquistare il break nonostante un set point sul 5-4 e il game del 6-5 andato ai vantaggi. Poco male perché ha dominato il tie-break e, con un netto 7-3, ha ristabilito la parità. Ancora una volta ha però pagato una partenza a rilento: Lehecka si è procurato due chance di break nel primo turno di risposta e un'altra nel seguente, andando a segno e allungando. Proprio nel momento in cui serviva per chiudere, sul 5-3, ha offerto a Berrettini due opportunità per rientrare nel match. Purtroppo Matteo non è riuscito a sfruttarle e ha capitolato per 6-4.
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