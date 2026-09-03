Berrettini sconfitto agli Us Open: Matteo cede il passo a Navone al secondo turno

Terminano al secondo turno gli US Open di Matteo Berrettini , sconfitto in quattro set dall'argentino Mariano Navone . Niente da fare per l'azzurro, che ha lottato per tre ore e mezza ma si è dovuto arrendere all'avversario con il punteggio di 3-6 6-3 6-4 7-6 . Berrettini era partito bene, vincendo con autorevolezza il primo set, ma ha subìto la rimonta dell'avversario, capace di batterlo per la seconda volta nel giro di poche settimane dopo il successo nel recente Masters 1000 di Montreal. Nonostante scendesse in campo con i favori del pronostico, Matteo non è riuscito a imporsi e a dare continuità al bel trionfo all'esordio contro Stan Wawrinka . Prima volta al terzo turno a New York invece per Navone, in grado di bissare la vittoria contro Novak Djokovic e di regalarsi un derby argentino contro Tomas Etcheverry.

Il racconto del match

Un solo break ha caratterizzato il primo set, in cui entrambi i giocatori hanno tenuto la battuta con relativa facilità. Nell'ottavo gioco Berrettini ha però strappato il servizio all'avversario e si è imposto 6-3. La situazione si è capovolta nel parziale seguente, quando è stato Navone a prevalere a sua volta per 6-3 grazie al break maturato nel sesto game, in cui Matteo era avanti 40-0. Nella terza frazione ci sono state molte palle break, ma l'azzurro ha pagato a caro prezzo un avvio in salita e non è riuscito a ricucire il gap nonostante le diverse chance. Al contrario, è stato bravo a reagire dopo il break subito a metà quarto set, ristabilendo la parità e forzando il tie-break. Fisicamente però Navone ne aveva di più e l'ha spuntata per 7 punti a 4.