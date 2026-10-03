Berrettini saluta Tokyo: Vallejo lo sconfigge al secondo turno

Giornata da dimenticare per i colori italiani a Tokyo. Dopo la sconfitta di Matteo Arnaldi per mano di Carlos Alcaraz , anche Matteo Berrettini è uscito di scena al secondo turno contro Adolfo Daniel Vallejo . E non solo con il medesimo punteggio - 7-6(6) 6-1 - ma anche con un match pressoché identico. Proprio come il connazionale, anche Berrettini ha mancato quattro set point nel primo parziale (di cui tre consecutivi nel tie-break) per poi cedere di schianto, racimolando un solo gioco nella seconda frazione. Chiaramente la sconfitta del romano è più deludente per via del blasone dell'avversario, con Vallejo che è numero 56 ATP e proveniente dalle qualificazioni.

La cronaca della partita

Pronti, partenza, via e subito palla break in favore di Vallejo, prontamente annullata da Matteo. Nel quarto game è stato invece Berrettini a procurarsi due palle break, non riuscendo però a sfruttarle. Salvo un set point mancato dall'azzurro sul 5-4, si è giunti al tie-break senza particolari sussulti. Il primo ad assicurarsi un mini-break è stato Berrettini, bravo a issarsi sul 6-3. Invece non solo ha mancato tre set point consecutivi, ma ha perso cinque punti di fila e di conseguenza il parziale. Un duro colpo a livello psicologico per Matteo, che nella frazione seguente è subito scivolato sotto 5-0. L'unico aspetto positivo è il lungo sesto gioco portato a casa, in cui ha annullato un match point ed evitato il bagel (ma non la sconfitta).