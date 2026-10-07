Esordio con vittoria per Berrettini a Shanghai: battuto Kovacevic in rimonta

Masters 1000 Shanghai, l'avversario di Berrettini al secondo turno

Archiviato il successo al debutto, Berrettini è pronto a scendere in campo per il secondo turno del Masters 1000 cinese con l'obiettivo di centrare la qualificazione e proseguire la sua avventura in estremo Oriente. L'avversario del tennista romano sarà ancora uno statunitense, Brandon Nakashima, n.18 della classifica mondiale - nonché 16esima testa di serie del tabellone - e bye al primo turno (sfida in programma nella notte tra venerdì 9 e sabato 10 ottobre). L'unico precedente tra i due giocatori risale all'Australian Open del 2022: al primo turno, Matteo ebbe la meglio sull'americano con il punteggio di 4-6, 6-2, 7-6 (5), 6-3.

Berrettini raggiante a Shanghai: "Sono orgoglioso della mia reazione"

"Sono molto contento della reazione che ho avuto dopo aver perso il primo set. Ho continuato a giocare, sono davvero orgoglioso", ha sottolineato Matteo al termine della partita. "Sentivo che avevo giocato meglio di lui, che avevo avuto più chance. Ho perso un punto al servizio secondo me, fino al tie-break e poi ho commesso due doppi falli, insomma non ho giocato bene. Ma ho reagito, come non ero riuscito a fare in una situazione simile la scorsa settimana però ho reagito e soprattutto ho reagito perché la settimana scorsa non ero riuscito a farlo, era una situazione simile, quindi molto contento di come ho gestito quel momento di nervosismo".