Esordio con vittoria per Berrettini a Shanghai: battuto Kovacevic in rimonta
SHANGHAI (CINA) - Esordio con vittoria per Matteo Berrettini al 'Rolex Shanghai Masters', il penultimo Atp Masters 1000 della stagione, dotato di un montepremi totale pari a 9.415.725 dollari, in scena sui campi in cemento del "Qi Zhong Tennis Center" della metropoli cinese. Il tennista azzurro, n.46 del ranking Atp, stacca il pass per il secondo turno superando in rimonta lo statunitense Aleksandar Kovacevic (n.81 del mondo) con il punteggio di 6-7 (3), 6-1, 6-4 dopo due ore e 16' di partita. 'The Hammer' riscatta così la recente eliminazione all'Atp 500 di Tokyo (battuto in due set dal paraguaiano Vallejo) chiudendo il suo match con ventiquattro ace e servendo il 64% di prime. Matteo ha inoltre ottenuto il 91% di punti con la prima di servizio e il 69% con la seconda.
Masters 1000 Shanghai, l'avversario di Berrettini al secondo turno
Archiviato il successo al debutto, Berrettini è pronto a scendere in campo per il secondo turno del Masters 1000 cinese con l'obiettivo di centrare la qualificazione e proseguire la sua avventura in estremo Oriente. L'avversario del tennista romano sarà ancora uno statunitense, Brandon Nakashima, n.18 della classifica mondiale - nonché 16esima testa di serie del tabellone - e bye al primo turno (sfida in programma nella notte tra venerdì 9 e sabato 10 ottobre). L'unico precedente tra i due giocatori risale all'Australian Open del 2022: al primo turno, Matteo ebbe la meglio sull'americano con il punteggio di 4-6, 6-2, 7-6 (5), 6-3.
Berrettini raggiante a Shanghai: "Sono orgoglioso della mia reazione"
"Sono molto contento della reazione che ho avuto dopo aver perso il primo set. Ho continuato a giocare, sono davvero orgoglioso", ha sottolineato Matteo al termine della partita. "Sentivo che avevo giocato meglio di lui, che avevo avuto più chance. Ho perso un punto al servizio secondo me, fino al tie-break e poi ho commesso due doppi falli, insomma non ho giocato bene. Ma ho reagito, come non ero riuscito a fare in una situazione simile la scorsa settimana però ho reagito e soprattutto ho reagito perché la settimana scorsa non ero riuscito a farlo, era una situazione simile, quindi molto contento di come ho gestito quel momento di nervosismo".
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